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Джиджи Хадид рассказала, как протекали первые месяцы ее беременности: "Мама собирала мне еду за кулисы показов"

Джиджи Хадид рассказала, как протекали первые месяцы ее беременности: "Мама собирала мне еду за кулисы показов"

25-летняя Джиджи Хадид очень мало рассказывает о своей дочери, которая появилась на свет в сентябре прошлого года: она не афиширует имя малышки и не показывает ее лица на снимках в соцсетях. При этом о периоде своей беременности модель говорит довольно охотно и то и дело делится с подписчиками ранее неизвестными подробностями.


Джиджи Хадид

Например, несколько часов назад Джиджи опубликовала в своем инстаграме серию снимков, сделанных ровно год назад во время показа Jacquemus в рамках Недели моды в Париже. В подписи к ним Хадид призналась, что на тот момент уже была беременна. Тогда один из подписчиков поинтересовался у модели в твиттере, знала ли она тогда, что скоро станет мамой. На этот вопрос Джиджи дала подробный и развернутый ответ.

Да, я узнала о беременности за день до шоу Tom Ford. Меня сильно тошнило за кулисами. Тогда я узнала, что могу контролировать это состояние, если буду постоянно есть. Поэтому моя мама упаковывала мне закуски с собой перед каждым шоу,

— вспомнила Хадид.


Джиджи Хадид на показе Jacquemus в рамках Недели моды в Париже


Джиджи также призналась, что во время беременности у нее был буквально зверский аппетит, который накатывал на нее волнами. К слову, сильно в питании модель себя не ограничивала и позволяла себе практически все, чего на тот момент требовал организм.

Я ела бейглы с большим количеством сливочного сыра, пирожные брауни. На завтрак обычно ела французские тосты и салат из помидоров с оливковым маслом и большим количеством соли и перца. Обожала жареные ребрышки и картофель фри, а еще салат из рукколы! К слову, в Европе было очень сложно найти бейглы, поэтому я заменяла их простыми булками,— поделилась Джиджи, также вспомнив, что больше всего мучилась от приступов тошноты за кулисами показа Burberry в рамках Недели моды в Париже.


Напомним, что заговорили о беременности Джиджи Хадид в апреле 2020-го, а в сентябре они с Зейном Маликом впервые стали родителями. Кстати, недавно бойфренд модели спровоцировал слухи об их помолвке: в одном из треков своего нового альбома он, будто намекая на Джиджи, сказал, что она бы могла стать его женой.


Джиджи Хадид с дочерью
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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