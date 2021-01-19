ЕС усилит роль евро как мировой резервной валюты

Влада Некрасова

Евросоюз усилит роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару. Об этом говорится в опубликованной стратегии Еврокомиссии по повышению устойчивости экономики и финансовой системы, передает во вторник ТАСС.

В интеграционном объединении планируют создание деноминированных в евро активов, эмиссию специальных евробондов, создание цифрового евро, стимулирование более широкого использования евро странами-партнерами.

«Евросоюзу необходимо продвигать более сильную международную роль евро, стимулируя страны-партнеры расширять его использование, поддерживая создание деноминированных в евро активов и инструментов и укрепляя статус евро в качестве мировой резервной валюты», — говорится в документе.

Когда доллар стал мировой резервной валютой

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Вашингтон противостоять «крупным валютным махинациям» со стороны Пекина и европейских стран. По его словам, Китай и Европа накачивают денежными средствами свою финансовую систему, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами.