Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории Украины

Влада Некрасова

Мы продолжаем рассмотрение содержания обновленных учебников по истории Украины.

Украинский закон об образовании 2017 года определяет его целью «обеспечение устойчивого развития Украины и ее европейского выбора». Последние поправки в Конституцию Украины «подтверждают» «европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины». Преподавание в школе истории Украины должно способствовать становлению у украинских школьников «европейской идентичности». Принятый к школьному обучению курс национальной истории должен обосновывать и утверждать «европейский выбор» страны.

Рассмотрим дальше, как это делают на практике в принятых к обучению в 2020/2021 годах обновленных учебниках по истории Украины для 7 класса (1). Напомним, что в них рассматривается начальная история Украины, хронологически от создания во второй половине IX века «Киевской Руси» — первой «украинской государственности» в принятой исторической трактовке, до конца ХV века, когда «украинские земли» были «инкорпорированы» в состав Польского королевства и Великого княжества Литовского.

По большому счету, «Европейский выбор» означает не просто переориентацию Украины на Европейский союза. Это цивилизационный выбор. «Европейский и евроатлантичес­кий курс Украины» означает некое движение из одного цивилизационного пространства в другое. С начала «перестройки» это обозначали как «возвращение в Европу», в «цивилизованный мир» к «общечеловеческим ценностям» путем расширения европейского цивилизационного пространства.

Между тем, в рассматриваемой восьмерке учебников нет четкого определения понятия «цивилизация» применительно к предмету. При этом относительно самого понятия «цивилизация» в учебниках напутали преизрядно.

В одном из учебников утверждается, что «Русь-Украина» (термин, принятый в современной украинской историографии для обозначения Киевской Руси) развивалась на границе «западной (христианской) и восточной (кочевой) цивилизаций» (Дрибниця, 15). Однако здесь очевидно, что логической парой в подобном противопоставлении по критерию «кочевой» должно быть понятие «земледельческий», а христианство могло бы противопоставляться другой мировой религии — исламу, иудаизму или язычеству. Христианство — это «Запад», ислам — «Восток». А куда тогда следует отнести иудаизм?

Однако обозначенная в данном частном случае идея «пограничности» Украины кажется авторам некоторых учебников продуктивной, и она продолжает развиваться дальше. В этом плане Украина — это «ворота» (укр. брама) Европы: «Европа является важной частью украинской истории также, как и Украина — европейской. Расположенная на западной оконечности Евразийской степи, Украина в течение многих веков была воротами Европы». (Дрибница, 8).

Там, где «ворота» («брама» — это крепостные ворота), там и пограничный щит. В середине ХIII века Литва Миндовга и Галицко-Волынская держава князя Даниила Галицкого (следующее за Киевской Русью «украинское государство», в трактовке концепции, принятой к преподаванию) «стали щитом Европы от монголов» (Сорочиньска, 40). Итак, Украина — это «ворота» в Европу из Евразии и одновременно — «щит» Европы перед ней.

С одной стороны, в рассматриваемых учебниках украинской истории такие понятия, как «Центральная Европа», «Восточная Европа» представлены, как чисто географические — это привычно маркированное пространство исторического действия. Во время великого переселения народов «славянские племена» заселили эти пространства, а «восточные славяне» в «Восточной Европе» создали «первое украинское государство» — «Русь-Украину».

С другой стороны, «Европа» в рассматриваемых учебниках трактуется и как отдельная «цивилизация» — конкретно «европейская цивилизация» (Смолий, 9).

«Восточные славяне» перестали быть варварами и стали «украинцами» после того, как созданное ими государство «Русь-Украина» в конце Х века присоединилось к «европейской цивилизации». «Принятие христианства означало присоединение Руси-Украины к европейской цивилизации» (Дрибниця, 44). «Принятие христианства сделало Русь-Украину частью европейской христианской цивилизации» (Власов, 46). Введение христианства как государственной религии дало Киевскому государству возможность войти в круг крупнейших европейских монархий (Власов, 87). «Приняв христианство, Русь соединила свою судьбу с Европой. Христианство ввело Русь-Украину в круг европейских государств» (Свидерский, 40).

Таким образом, в трактовке авторов современных украинских учебников христианство является главным культурным маркером европейской цивилизации, а само христианство является религией средневековой Европы. В этом пункте в отношении определения местоположения христианства очевидна идеологическая зашоренность авторов украинских учебников по истории.

В сюжете Повести временных лет (ПВЛ) о выборе веры князем Владимиром речь идет о таком порядке поиска им веры (закона): болгары магометанской веры, немцы —иноземцы из Рима от папы, хазарские евреи и в финале присланный от греков некий весьма красноречивый «философ». И сказал тогда Владимир немцам: «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого» — т. е. не приняли «закон» из Рима. А присланному от греков философу «дал Владимир многие дары и отпустил его с честию великою». После дальнейшего испытания посольствами на предмет веры принял князь Владимир «закон греческий». Таким образом, христианство представлено в ПВЛ разделенным культурно и обрядово на восточную и западную часть. При этом принятие христианства из одной части, предполагает отказ от принятия из другой.

Разумеется, четырех из пяти епископов Вселенской церкви: патриархов Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского никак нельзя определять пастырями «европейских» церквей. Мировая религия — христианство возникло на Ближнем Востоке в Палестине. Между западной и восточной частями христианства — между «латинской» и «греческой» его частями в Римской империи уже в третьем веке были очевидны существенные различия при достигнутом каноническом единстве в ортодоксальной и кафолической его части. Об этом следует хотя бы почитать у Эдварда Гиббона в его фундаментальном и обширном труде «История упадка и разрушения Римской империи», где именно распространение христианства, т. е. смена базовой культурной идентичности стало причиной кризиса, упадка и гибели империи в западной ее части.

Особняком от «Вселенской церкви» с IV века стоит, например, Апостольская церковь Армении. Это тоже христианство, но оно также не может быть определено как «европейское» по своей «почве».

Дальше в рассматриваемых учебниках по истории Украины мы видим также ложное определение Византийской империи, как «европейского государства». «Во время Средневековья в Европе существовали империи: Ромейская (Восточно-Римская, иначе Византийская), Франкская империя Карла Великого, Священная Римская империя. Можно ли считать Русь-Украину империей?» (Дрибница, 55). Очевидно, что авторы этого учебника ждут положительный ответ от ученика на поставленный вопрос. Да, «Русь-Украина» — это четвертая империя в Европе раннего Средневековья.

Византия и Германская империя — это европейские державы (Свидерский, 27). Еще один очевидный прокол. На самом деле, Византийская империя изначально была евроазиатским государством, культурно унаследовавшим эллинизм вместе с христианством восточных провинций Римской империи.

Русь, приняв христианство греческого обряда, оказалась включенной в культурно-религиозную евроазиатскую сферу Византийской империи на положении далекой периферии. Собственно, «европейским» — понятие очевидная современная новация, был т. н. «Христианский мир» с его латинством, католичеством и культурным римским наследием, культурно-религиозно осваивавший варварские миры на своей периферии, которая позднее будет определена как «Центральная» «Восточная» и «Северная Европа». На этих территориях в предшествующие времена никогда не было Римской империи. Они находились за пределами Лимеса.

Авторы новейших украинских учебников отворачиваются от этих очевидных вещей. Дальше им остается разве что заниматься самоубеждением и самовосхвалением в духе утверждений, что «Русь-Украина» после принятия ею «европейского» христианства — это самая европейская из европейских держав в Европе.

«Украина — великая и прекрасная европейская держава с богатой и интересной историей» (Свидерский, 3). «Культура Руси-Украины принадлежит к европейской средневековой цивилизации» (Гисем, 74). «Русь-Украина на протяжении всего Средневековья, без сомнения, была неотъемлемой частью европейской цивилизации, заимствуя и взамен влияя на европейские общественно-политические, хозяйственные и культурные процессы» (Власов, 176). Целый параграф в одном из рассматриваемых учебников посвящен «вкладу Руси-Украины в формирование европейской цивилизации» (Пометун, 150). «Одна из самых могучих держав своего времени» — «Русь-Украина» влияла на развитие европейской цивилизации (Пометун, 154). «Русь-Украина — это крупнейшая держава европейского средневековья, а князь Ярослав Мудрый — это «тесть Европы» (Сорочиньска, 8, 35, 40). «В ХІ веке Русь-Украина была могучей европейской державой» (Хлибовска, 74) и т. д.

«По уровню развития городов и торговли в Х-XI веках Русь-Украина даже опережала страны Западной Европы» (Гисем, 137). «Киев был одним из самых больших и самых богатых европейских городов» (Власов, 87). Река Днепр в «Руси-Украине» — это аналог Рейна в Германии. В рассматриваемых украинских учебниках «Русь-Украина» — это и империя, и централизованная монархия, и раннефеодальная монархия.

Дальше после эмоций подобного рода в ход идет чисто рациональный довод: «Русь-Украина» — это европейская держава, поскольку она развивалась в общем европейском тренде. Социально-политические процессы в «Руси-Украине» были аналогичны тем, что имели место в Европе. История Руси-Украины является неотъемлемой частью процессов, происходивших в государственном и хозяйственной жизни средневековой Европы. В средние века в Руси-Украине происходили те же процессы государственного и общественного развития, как и на остальной европейской территории (Власов, 175). История Украины есть часть европейской истории. Ее не обошли общеевропейские процессы (Свидерский, 4).

Средневековая Европа возникла в результате «переселения народов». Следствием последнего стало формирование средневековых европейских государств. И государство «Русь-Украина» также возникло в результате переселения «восточных славян» в Восточную Европу. Поэтому и там, и там Европа. И там, и там была «феодальная раздробленность». «Русь-Украина развивалась в русле тогдашних европейских политических и экономических традиций, пережив процесс становления раннего средневекового государства, политическую раздробленность» (Хлибовска, 173). И в Европе, и в «Руси-Украине» в основе социально-политических процессов был феодализм.

Дальше в ход идет концепция феодализма, и преподаваемая в современной школе национальная история Украины приобретает феерический вид смешения националистической парадигмы Михаила Грушевского с марксистско-ленинской концепцией истории Киевской Руси академика Бориса Грекова (1882−1953). Несмотря на официальную «декоммунизацию», в школьном преподавании истории на Украине частично используется марксистско-ленинская формационная теория.

В учебниках по истории Украины национальная концепция «Руси-Украины» дополнена социально-экономической концепцией феодализма. В 1930-х годах марксистский историк Греков заочно оппонировал покойному Грушевскому, чтобы теперь «заочно соединиться» с ним на почве исторических европоцентристских схем, закладываемых в основу преподаваемой в школе национальной истории Украины.

О примордиализме и феодализме в новых учебниках Украины в продолжении этой публикации. А пока отметим, что отмеченная в учебниках по истории Украины путаница в отношении «цивилизационного выбора» в эпоху Киевской Руси вполне созвучна описанной нами путанице в российском «едином учебнике» по отечественной истории. Очевидно, что и в случае с Украиной, и в случае с Российской Федерацией источник неадекватности имеет общий источник — это кризис цивилизационной идентичности, который на самом деле лежит в основе всех кризисных явлений, ведущих к продолжающейся деградации.

(1) Используемые в современном преподавании в украинской средней школе учебники по истории Украины для 7-го класса с грифом «Рекомендовано Министерством просвещения и науки Украины».

1) Історія України: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Сорочинська Н. М., Гісем О. О. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2020. — 176 с.

2) Історія України: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Смолій В. А., Степанков В. С. — Київ: «Генеза», 2020. — 160 с.

3) Історія України: підруч. для 7 кл. закладів загальної середньої освіти / В. О. Дрібниця, І. Я. Щупак, О. В. Бурлака, І. О. Піскарьова. Київ: УОВЦ «Оріон», 2020. — 176 с.

4) Історія України: підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. Харків: Вид-во «Ранок», 2020. — 144 с.

5) Історія України: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Власов В. С., Панарін О. Є., Т опольницька Ю. А. — Київ: «Літера ЛТД», 2020. — 176 с.

6) Історія України: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Свідерський Ю. Ю., Романишин Н. Ю — Київ: «Грамота», 2020. — 176 с.

7) Історія України: підруч. для 7 класу закладів загальної середньої освіти / за редакцією Пометун О. І., авт. О. В. Дудар, О. І. Гук. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2020. — 160 с.

8) Історія України: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Г. М. Хлібовська, О. В. Наумчук, М. Є. Крижановська, І. О. Бурнейко. — Тернопіль: Астон, 2020. — 176 с.