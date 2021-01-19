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Финал фестиваля «Нам песня строить и жить помогает» пройдет в формате парада-презентации

Финал фестиваля «Нам песня строить и жить помогает» пройдет в формате парада-презентации

Десятый онлайн-фестиваль дружбы «Нам песня строить и жить помогает» состоится 19 января. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Фестиваль будет проводиться в формате парада-презентации на платформе Zoom с 11 до 13 часов по московскому времени. Он объединит 124 студента, магистранта и аспиранта из 42 стран, изучающих русский язык как иностранный. Участники представят короткие ролики, в которых они расскажут о себе и исполнят песню в одной из выбранных номинаций: «Песня о природе», «Песня о любви», «Песня военного времени», «Старинный романс», «Шуточная песня», «Бардовская песня», «Песня из российских кинофильмов».

Присоединиться к трансляции смогут все желающие.

Видеозаписи выступлений участников предыдущих фестивалей доступны на YouTube-канале МГУ имени М.В. Ломоносова: https://www.youtube.com/user/msu.

Организатор мероприятия – Управление по работе с талантливой молодежью Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, фестиваль проводится на базе кафедры русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов филологического факультета.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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