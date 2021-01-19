«Гаражную амнистию» обсудит комитет Совфеда

Лидия Мартынова

В России создадут правовые условия для оформления прав граждан на гаражи. «Гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года, а процедура оформления будет бесплатной для малоимущих. Такой законопроект планируется обсудить на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 19 января.

Авторами инициативы выступили председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Законопроект разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на гаражи. Он предусматривает механизм предоставления земельных участков, находящихся сейчас в государственной или муниципальной собственности, на которых гаражи размещены до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.

Определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Также предусматривается одновременный государственный кадастровый учёт и госрегистрация права собственности на возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса гараж и на земельный участок под гаражом.

Комитет Совфеда поддержал законопроект о гаражной амнистии

Для оформления права собственности гражданам нужно будет подтвердить факт владения гаражом любым документом в органах местного самоуправления или МФЦ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект Крашенинникова и Турчака в первом чтении на одном из январских заседаний. Все отзывы и предложения к нему должны быть направлены до 19 января.

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