Город в Италии раздает приезжим жилье и деньги на его ремонт

Вадим Карасев

Итальянская коммуна Троина на острове Сицилия объявила о начале программы по привлечению новых жителей, в рамках которой приезжим предоставят дома и средства на их ремонт. Об этом сообщает CNN.

По программе десятки домов выставлены на продажу за символическую цену в €1, а в ближайшем будущем, когда прежние владельцы передадут недвижимость властям, их число превысит сотню. Покупатели должны будут отремонтировать объекты в течение трех лет: за год после покупки нужно подать в мэрию план реконструкции, а к его реализации приступить в течение двух лет.

Участники программы должны будут внести гарантийный депозит в размере €5 тысяч, после завершения ремонта его вернут. Власти коммуны обещают предоставлять гранты на ремонт до €15 тысяч, а также €10 тысяч за выполнение энергоэффективных работ.

Есть возможность приобрести и готовые дома для проживания, если нет желания заниматься ремонтом, стоимость таких домов начинается от €10 тысяч. При этом часть этой суммы, до €8 тысяч, город может компенсировать. Программа реализуется через онлайн-агентство HouseTroina.