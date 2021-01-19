Гороскоп на февраль 2021 года

Вадим Карасев

Гороскоп на февраль поможет вам справиться с предстоящими трудностями. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы преуспеть в той сфере, которая окажется самой важной.

Многие эксперты считают, что февраль в 2021 году — самый благоприятный месяц. Подтверждением этого можно считать тот факт, что 21 числа начнется период, когда все планеты избавятся от ретроградности. Также следует отметить, что на протяжении всего месяца очень сильной будет Венера. Энергетика данной планеты будет позитивно влиять на людей и события.

Овен

Единственное, чего стоит опасаться Овнам в этот яркий и позитивный период, — это влияние недоброжелателей. Пять лучших оберегов помогут людям этого Знака всегда находиться под надежной защитой от завистников, врагов и энергетических вампиров. В целом февраль можно назвать временем больших перемен. Как раз с 21 числа жизнь Овнов начнет преображаться в лучшую сторону. Поблагодарить за это стоит Меркурий, который избавится от ретроградности. Первая половина месяца может быть немного вялой.

Телец

Тельцам в этом месяце будет очень везти, потому что Венера наполнит их тело и душу мощнейшей энергией. Февраль для людей этого Знака станет временем перемен. В самом начале месяца желательно пользоваться простыми аффирмациями на успех в делах. Так Тельцы смогут избавиться от негативных установок, которые тормозят развитие и мешают реализовать весь их огромный потенциал. Энергетические запасы Тельцов будут расти уже с первых дней месяца. Им хватит сил на все. Главное — не пасовать перед трудностями.

Близнецы

Близнецам стоит пользоваться сильными заговорами на удачу, но лишь 13, 14 и 15 февраля. В остальные дни их ждет либо стабильная обстановка, либо время большой удачи и расцвета сил. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют больше времени посвящать сфере любви. Стоит остерегаться ссор на людях. Не нужно погружаться в те дела, которые не приносят никакого удовольствия. В некоторых жизненных аспектах лучше временно взять паузу.

Рак

Февраль — идеальное время для творческой деятельности. Астрологи советуют чаще использовать позитивные установки и аффирмации на успех и поменьше слушать посторонних людей. Звезды и планеты в феврале существенно усилят память и наблюдательность Раков. Это поможет им стать лучшей версией себя. Наступает время, когда нужно меняться изнутри, менять отношение к миру, ко всему происходящему. Нет ничего невозможного в феврале. Это время волшебства, больших успехов во всех сферах.

Лев

Львам стоит опасаться людей, которые лишают нас удачи. Все самые важные жизненные шаги лучше совершать самим, без чьей-либо помощи. Нужно быть осторожнее в общении и не рассказывать никому о своих планах. Если следовать этим советам, февраль станет для Львов временем побед. Представители этого Знака смогут закрыть все свои уязвимости и стать сильнее ментально. Звезды помогут им в укреплении семейных уз, в поисках свежего взгляда на жизнь. Львам сейчас нельзя пасовать перед трудностями. Это очень важное время, в которое страх — главный враг успеха.

Дева

Девам необходимо следовать законам процветания, которые помогут изменить свою жизнь за неделю. Это значит, что февраля будет более чем достаточно для того, чтобы побороть хандру и тревогу и стать очень успешными в любой жизненной сфере. Февральские звезды хотят, чтобы Девы вышли из зоны комфорта. Астрологи отмечают, что если представители этого Знака сдадутся и все бросят, в дальнейшем достичь успеха будет намного сложнее. В феврале не может быть никаких отговорок. Венера даст сил и энергии.

Весы

Весам стоит избавиться от лени и апатии. Первая половина месяца будет вялой, но 21 числа все кардинально изменится. Людям этого Знака можно будет браться за все и сразу. Им потребуется больше смелости и решительности. Один из важнейших советов астрологов касается отношений с окружающими людьми. Весам стоит чаще отзываться на просьбы о помощи со стороны близких и коллег. Февраль — отличное время для смены обстановки: поездок, ремонта, покупок. В конце месяца этих людей могут ожидать приятные встречи.

Скорпион

Февраль — сложное, но благоприятное время. Скорпионам удастся многому научиться. Стать лучше им поможет не только жизненный опыт, но и полезные советы по работе над собой. Это будет время, в которое могут произойти настоящие чудеса. Многие неурядицы и проблемы разрешатся сами собой. Можно с головой окунуться в работу, любовь, дела по дому. Полезными станут новые знания. Также Скорпионы могут найти новый пример для подражания, встретить человека, который будет их вдохновлять, толкать к саморазвитию.

Стрелец

Практически весь месяц звезды и планеты будут находиться в очень благоприятном положении. Опасными днями для Стрельцов можно назвать лишь 3, 8 и 13 февраля. Астрологи считают, что сейчас Стрельцам стоит пристально следить за своим здоровьем. Симоронские ритуалы помогут поддерживать самочувствие в стабильном состоянии, даже если в жизни начнут происходить какие-то неприятные вещи. Астрологи советуют людям данного Знака быть осторожными и не пытаться усидеть на двух стульях. Лучше избрать какое-то одно важное направление в жизни.

Козерог

У Козерогов начинается время больших любовных побед. Людей этого Знака часто относят к самым мудрым, поэтому любые неурядицы они смогут с легкостью обернуть в свою сторону. Самое главное — не торопиться с выводами. Февраль прекрасно подходит для изучения языков, начала обучения чему-то новому. Это очень перспективное время для общительных представителей Знака. Успех ждет всех, кто жаждет перемен, поэтому не нужно стремиться к стабильности. Необходимо смело двигаться вперед, во что бы то ни стало.

Водолей

В первые пару недель Водолеи могут концентрировать вокруг себя много негативной энергии. Это значит, что им придется сталкиваться с неприятными людьми, бороться со страхами и апатией. В этом им помогут пять эффективных техник. С 15 февраля начнется очень благоприятное время, в которое Водолеи смогут реализовать свои мечты. Для максимально быстрой реализации планов этим людям стоит перестать принимать желаемое за действительное. Наступает время перемен, позитива и исполнения желаний.

Рыбы

Рыбам в начале месяца стоит почаще читать заговоры на работу. Первая неделя будет благоприятной, потом наступит время застоя, которое продлится до 21 февраля. Конец месяца будет очень продуктивным и очень благоприятным временем. Звезды и планеты дадут Рыбам мощный позитивный импульс, который поможет также наладить личную жизнь — решить конфликты и споры, достичь гармонии в семье, найти вторую половинку.