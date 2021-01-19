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Инвалидам-колясочникам пришлось самостоятельно чистить дороги от снега

Инвалидам-колясочникам пришлось самостоятельно чистить дороги от снега

Инвалидам-колясочникам в городе Искитиме Новосибирской области пришлось самостоятельно чистить снег, чтобы проехать по дороге. Мужчин засняла проезжающая на автомобиле женщина, снимок позже опубликовали в сообществе "Типичный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

Один из попавших на фото людей — Николай Дадыко, оказавшийся в инвалидном кресле в 2010 году из-за тяжелого заболевания. Он рассказал, что сам расчистил себе дорогу от снега, так как не мог попасть на рынок возле дома.

«Прошел трактор, была бровка. Я не мог переехать. Но я ведь активный человек, взял скребок — у меня свой автомобиль, который я постоянно чищу. Пошел и почистил, потом поехал по своим делам", — сказал Дадыко журналистам издания "НГС Новосибирск".

Мужчина уверяет, что уборка снега для него является заменой тренажерного зала — он нередко самостоятельно чистит парковку. Коммунальные службы не игнорируют его звонки и часто идут навстречу просьбам.

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Искитимского района, начав проверку соблюдения прав инвалидов и исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

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По материалам: uposters.ru

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