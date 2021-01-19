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Экспорт российской электроэнергии рухнул

Экспорт российской электроэнергии рухнул

За 11 месяцев 2020 года Россия поставила за границу на 10,66 млрд кВт·ч электроэнергии меньше, чем за аналогичный период в предыдущем году. Как сообщает "Росбалт", речь идет об уменьшении поставок на 42%.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в денежном эквиваленте экспорт снизился в два раза, до $426,9 млн. Импорт в свою очередь сократился на 18% и составил в абсолютном выражении 1,215 млрд кВт·ч за указанный период.

В отчете Федеральной таможенной службы отдельно говорится, что положительное сальдо внешнеторгового баланса России за январь — ноябрь 2020 года упало на 42,7%. Сам экспорт снизился на 21,8%, импорт — на 6,8%.

Как сообщал Ruposters, ранее власти Литвы решили ввести полную блокаду электроэнергии, выработанной на Белорусской АЭС. Пока что торговать ею продолжает соседняя Латвия, не согласившаяся с радикальными инициативами Вильнюса. Россия выступает партнером РБ в этом проекте.

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По материалам: uposters.ru

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