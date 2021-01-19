Электрические угри способны охотиться группами

Вадим Карасев

После наблюдений в бразильском штате Пара зоологи установили, что электрические угри собираются группами и окружают потенциальных жертв — стаи мелких рыбок из рода тетра, чтобы совместно парализовать добычу ударами электрического тока. Ранее считалось, что электрические угри охотятся только в одиночку.

Обитающие в Южной Америке, в бассейнах Амазонки и Ориноко, электрические угри достаточно — крупные рыбы, их длина достигает двух метров, а вес — двадцати килограммов. Хотя внешне они похожи на европейских угрей, они не приходятся им близкими родственниками. Европейские ученые познакомились с этими рыбами в XVIII веке и были удивлены их способностью вырабатывать электрические разряды. Исследованиями электрических угрей занимались такие знаменитые ученые, как Александр Гумбольдт и Майкл Фарадей. До недавнего времени все электрические угри считались принадлежащими к одному виду Electrophorus electricus, но в 2019 году на основании анатомических и генетических различий были выделены еще два вида: электрический угорь Вари (Electrophorus varii) и электрический угорь Вольта (Electrophorus voltai). Нынешнее исследование проводилось на последнем из них. Именно этому виду принадлежит рекорд по напряжению электрического разряда, выработанного живым существом, — 860 В.

«Это необычайное открытие. Ничего подобного у электрических угрей никогда не регистрировалось, — рассказывает Карлос Давид де Сантана (Carlos David de Santana), исследователь из отдела зоологии позвоночных Национального музея естественной истории Смитсоновского института. — Групповая охота довольно распространена среди млекопитающих, но очень редка среди рыб. Известно только девять других видов рыб, которые так поступают, что делает эту находку действительно особенной».

Карлос Давид де Сантана и его коллеги сняли на видео групповую охоту электрических угрей в небольшом озере, соединенном с рекой Ирири. «Наша первоначальная гипотеза состоит в том, что это относительно редкое событие, которое происходит только в местах с большим количеством добычи и достаточным укрытием для большого количества взрослых угрей», — говорит ученый. Исследователи надеются, что недавно запущенная программа гражданской науки под названием Projeto Poraquê (бразильское название электрического угря) поможет найти водоемы, соответствующие данным критериям. Участники программы будут сообщать о своих встречах с этими рыбами.

Наблюдения описаны в статье, которую опубликовал журнал Ecology and Evolution.