Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Электрические угри способны охотиться группами

Электрические угри способны охотиться группами

После наблюдений в бразильском штате Пара зоологи установили, что электрические угри собираются группами и окружают потенциальных жертв — стаи мелких рыбок из рода тетра, чтобы совместно парализовать добычу ударами электрического тока. Ранее считалось, что электрические угри охотятся только в одиночку.

Обитающие в Южной Америке, в бассейнах Амазонки и Ориноко, электрические угри достаточно — крупные рыбы, их длина достигает двух метров, а вес — двадцати килограммов. Хотя внешне они похожи на европейских угрей, они не приходятся им близкими родственниками. Европейские ученые познакомились с этими рыбами в XVIII веке и были удивлены их способностью вырабатывать электрические разряды. Исследованиями электрических угрей занимались такие знаменитые ученые, как Александр Гумбольдт и Майкл Фарадей. До недавнего времени все электрические угри считались принадлежащими к одному виду Electrophorus electricus, но в 2019 году на основании анатомических и генетических различий были выделены еще два вида: электрический угорь Вари (Electrophorus varii) и электрический угорь Вольта (Electrophorus voltai). Нынешнее исследование проводилось на последнем из них. Именно этому виду принадлежит рекорд по напряжению электрического разряда, выработанного живым существом, — 860 В.

«Это необычайное открытие. Ничего подобного у электрических угрей никогда не регистрировалось, — рассказывает Карлос Давид де Сантана (Carlos David de Santana), исследователь из отдела зоологии позвоночных Национального музея естественной истории Смитсоновского института. — Групповая охота довольно распространена среди млекопитающих, но очень редка среди рыб. Известно только девять других видов рыб, которые так поступают, что делает эту находку действительно особенной».

Карлос Давид де Сантана и его коллеги сняли на видео групповую охоту электрических угрей в небольшом озере, соединенном с рекой Ирири. «Наша первоначальная гипотеза состоит в том, что это относительно редкое событие, которое происходит только в местах с большим количеством добычи и достаточным укрытием для большого количества взрослых угрей», — говорит ученый. Исследователи надеются, что недавно запущенная программа гражданской науки под названием Projeto Poraquê (бразильское название электрического угря) поможет найти водоемы, соответствующие данным критериям. Участники программы будут сообщать о своих встречах с этими рыбами.

Наблюдения описаны в статье, которую опубликовал журнал Ecology and Evolution.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Город в Италии раздает приезжим жилье и деньги на его ремонт
Город в Италии раздает приезжим жилье и деньги на его ремонт
Электрические угри способны охотиться группами
Электрические угри способны охотиться группами
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём» повторяется
Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём»
Власти Забайкалья рекомендовали школьникам не посещать учебные заведения во время сильных морозов
Власти Забайкалья рекомендовали школьникам не посещать учебные
В Якутии стартовал региональный конкурс профмастерства по стандартам WorldSkills
В Якутии стартовал региональный конкурс профмастерства по стандартам
В Омской области закупили новые школьные автобусы
В Омской области закупили новые школьные автобусы
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского тигра
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского
Крещение Господне 19 января 2021 года: традиции и молитвы
Крещение Господне 19 января 2021 года: традиции и молитвы
Битва платьев: Тина Кунаки против Тины Кароль
Битва платьев: Тина Кунаки против Тины Кароль
Инвалидам-колясочникам пришлось самостоятельно чистить дороги от снега
Инвалидам-колясочникам пришлось самостоятельно чистить дороги от снега
Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории Украины
Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории

Топ на сегодня

МИД Чехии из-за Навального предложил расширить санкции против России
МИД Чехии из-за Навального предложил расширить санкции против России
Санду в Брюсселе просит помощи: Юстиция ей не хочет подчиняться
Санду в Брюсселе просит помощи: Юстиция ей не хочет подчиняться
Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил Министр просвещения с врио главы региона
Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил
Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с женщинами. Это его дело"
Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с
Константин Хабенский, Алена Михайлова и другие в первом тизере нового сериала Федора Бондарчука "За час до рассвета"
Константин Хабенский, Алена Михайлова и другие в первом тизере нового

Еще по теме

Электрических угрей разделили на три вида
Удвоение гена позволило рыбам-ножетелкам добиться рекордной частоты электрического тока
Личинки угрей пришлись по вкусу шести видам морских рыб
"Курские электрические сети" включили в счета горожан расходы на покупку двух дорогих машин