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Эшли Грэм сняла ролик в честь дня рождения сына и рассказала, чему ее научило материнство

Эшли Грэм сняла ролик в честь дня рождения сына и рассказала, чему ее научило материнство

Вчера исполнился год с того момента, как Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин впервые стали родителями. По случаю первого дня рождения сына Исаака plus-size-модель опубликовала в своем инстаграме ролик, где рассказала о вещах, которым она научилась за эти 12 месяцев материнства: например, узнала, что такое "настоящая любовь" и как выжить при жестком дефиците сна. В подписи к видео звезда рассказала, что малыш кардинально изменил ее жизнь, и призналась, что уже не помнит, какой была без него.


Эшли Грэм с сыном Исааком

С первым днем рождения, Исаак! Ты изменил мою жизнь так, как я даже и представить себе не могла. Не могу поверить, что пишу это, ведь мне кажется, что мы встретились только вчера. В то же время я уже и не могу вспомнить, какой моя жизнь была без тебя. Для меня величайший дар — наблюдать за тем, как ты растешь и учишься новому. У меня так много воспоминаний об этом первом годе, что я решила сделать ролик о 12 вещах, которым я научилась за это время, и посвятить это видео каждой матери и ее ребенку. Этот год научил нас, насколько сильными мы можем быть, как можем адаптироваться к новым условиям и быть жесткими. Посылаю свою любовь всем тем, кто проходил какой-либо из этапов своего материнского пути во время пандемии. Один год прошел, и я уже не могу дождаться, чтобы увидеть, что нас ждет дальше.


В инстаграме Эшли Грэм опубликовала только короткий отрывок из ролика, а его полной пятиминутной версией поделилась на своем YouTube-канале. В видео модель подробно рассказывает об особенностях каждого месяца ее первого года материнства и параллельно показывает видео и фото из семейного архива.


Напомним, что вскоре после появления Исаака на свет весь мир захватил коронавирус. Вместе с мужем и сыном Эшли Грэм укрылась на время карантина на ферме в Небраске, где провела все свое детство. В своих интервью модель называла это время по-настоящему волшебным и не радовалась тому, что благодаря случайным обстоятельствам смогла с головой погрузиться в материнство в первый год после рождения сына и ежедневно наблюдать за его изменениями и успехами.


Джастин Эрвин и Эшли Грэм с сыном Исааком

Модель также неоднократно рассказывала, что рождение сына изменило ее отношение к собственному телу. Эшли призналась, что сначала не могла принять свои растяжки и килограммы, набранные после родов, однако потом посмотрела на все эти трансформации под другим углом и даже почувствовала себя настоящей супергероиней.


Глядя на свои новые растяжки и все другие внешние изменения, думаю, что женщинам присущи супергеройские черты. Наши тела были созданы, чтобы дарить жизнь. Рожать — это прекрасно, но поняла я это, когда сама стала мамой. До беременности, конечно, верила в то, что женщины могут нравиться себе при любых изменениях фигуры. Но после беременности мне пришлось переосмыслить отношение к себе. Я стала быстро набирать вес. А растяжки на животе сначала ужаснули меня, но когда Исаак появился на свет, я поняла, что растяжки — это не просто моя боевая рана, это моя кардинальная перемена, 

— поделилась Эшли своими мыслями в беседе с ELLE.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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