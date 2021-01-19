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Юрист Ремесло: Навальный получил миллионы на биткойн-кошелек за антироссийские санкции

Юрист Ремесло: Навальный получил миллионы на биткойн-кошелек за антироссийские санкции

18 января на биткойн-кошелек, указанный на сайте штаба блогера Алексея Навального, пришла сумма, равная 1 BTC - это около 2,7 млн рублей. Примечательно, что за несколько минут до этого, один из соратников Навального Владимир Ашурков опубликовал призыв ввести антироссийские санкции из-за ареста блогера. Юрист Илья Ремесло считает, что Навальный получает деньги за содействие в введении антиросийских санкций.

Уже 19 января эти деньги были сняты с кошелька. В этом может убедиться практически каждый, поскольку это транзакции криптовалюты могут легко отслеживаться. 

Как отмечает Ремесло, подобные пополнения кошелька Навального, как правило, совпадают с выходом очередного громкого "расследования".

"Навальный получает деньги и за содействие в введении санкций - которые неизбежно ударят по российским предприятиям и тысячам их сотрудников. Напомню, что с юридической точки зрения, консультационное содействие по санкциям образует состав статьи 275 УК РФ "Госизмена", – заключил Ремесло.

Как сообщал Ruposters, ранее известный адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что все процессуальные нормы, примененные ФСИН в отношении блогера Алексея Навального, логичны и по сути никем не оспариваются.

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По материалам: uposters.ru

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