Юрист Ремесло: Навальный получил миллионы на биткойн-кошелек за антироссийские санкции

Вадим Карасев

18 января на биткойн-кошелек, указанный на сайте штаба блогера Алексея Навального, пришла сумма, равная 1 BTC - это около 2,7 млн рублей. Примечательно, что за несколько минут до этого, один из соратников Навального Владимир Ашурков опубликовал призыв ввести антироссийские санкции из-за ареста блогера. Юрист Илья Ремесло считает, что Навальный получает деньги за содействие в введении антиросийских санкций.

Уже 19 января эти деньги были сняты с кошелька. В этом может убедиться практически каждый, поскольку это транзакции криптовалюты могут легко отслеживаться.

Как отмечает Ремесло, подобные пополнения кошелька Навального, как правило, совпадают с выходом очередного громкого "расследования".

"Навальный получает деньги и за содействие в введении санкций - которые неизбежно ударят по российским предприятиям и тысячам их сотрудников. Напомню, что с юридической точки зрения, консультационное содействие по санкциям образует состав статьи 275 УК РФ "Госизмена", – заключил Ремесло.

Как сообщал Ruposters, ранее известный адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что все процессуальные нормы, примененные ФСИН в отношении блогера Алексея Навального, логичны и по сути никем не оспариваются.