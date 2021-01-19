Как определить болезнь цветка?

Алексей Вольцев

Для садовников важно точно определять болезни растений. Узнать причину болезни возможно с помощью симптомов, которые появились. Сначала нужно определить условия содержания цветов. Заболевания могут проходить долго и мучительно, а может убить растения и за пару дней.

Вы можете неправильно вычислить болезнь по симптомах. Цветы могут усохнуть и побледнеть от пересушки земли, а может быть это из-за клеща.

Существуют болезни, которые не тяжело определить. К примеру, роса и серая гниль – это филостикоз. Некоторые болезни определяют с помощью спор, которые появились. А бактерии можете увидеть под микроскопом. По пятнам не совсем легко распознать болезнь.

Часто растения, которые страдают от недостатка света или иных нарушений ухода за ними, получают вдобавок пару недугов. К примеру, поражение клещом, бактериальные пятна и так далее. Кстати, если Вы начнете опрыскивать цветок от клеща, то на листьях начнет проявляться бактериоз, гниль (грибок). Растение погибнет, ведь оно не способно сопротивляться с всеми проблемами. Если цветок повсюду окружает высокая влажность, то оно может получить все недуги. Возбудителей болезней переносит ветер, вода, инструменты, вредители и даже сам садовод. Чтоб проникнуть бактериям хватит лишь трещинки на листке растения.





Растение сильно пострадает от грибковой и бактериальной инфекции если его посадили в землю без дезинфицирования, приобрели в магазине, цветок находится в повышенной влажности и помещение, в котором стоит растение не проветривается, после осмотра растения Вы не обнаружили видимого вредителя, растение поливают дождевой, прудовой или речной водой, растение стоит на открытом воздухе и оно очень часто поливается, растение не пересаживали в другую почву, цветок не получает достаточно света.

Для того чтоб избавиться от недуга часто будет достаточно отрезать пятнистые листья, исправить в лучшую сторону условия содержания. Придется воспользоваться химическими препаратами, если болезнь не пройдет и её механизм будет слишком сильно запущен. Для борьбы с грибковыми болезнями используют фунгициды. Они разделяются на более безопасные (помытые плоды растения можно есть) и токсичные (плоды нельзя употреблять в пищу долгое время).

Но не стоит забывать, что намного важнее искоренить причину болезни, а потом уже — лечение фунгицидами.