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Как посеять и вырастить морковь на своей грядке?

Как посеять и вырастить морковь на своей грядке?

Со своей грядки можно снять хороший урожай крупной моркови, но только если окружить ее кропотливым уходом.

Подготовка грядки и посев

Морковь будет хорошо расти на солнце. Грядки под посадку овоща начинают готовить еще с осени.

Землю перекапывают на штык, и заделывают одновременно удобрения. Можно добавлять навоз, компост либо перегной, а также минеральные комплексные препараты.

Уже весной грядку взрыхляют, и опять добавляют минеральные удобрения. Участок разравнивают, и намечают бороздки глубиной 2 см. Морковь нельзя заделывать слишком глубоко, так как нежным всходам будет тяжело пробиться сквозь толстый слой грунта.

Высевать морковь можно в разное время. Но, как правило, этот овощ высевают рано весной. Продолжать посевы можно до середины лета. Хороший вариант и посев под зиму.

Посадочный материал моркови слишком мелкий, чтобы высевать семена по одному. Поэтому семена смешивают с небольшим количеством просеянной золы, чтобы высеять их равномерно.


Грядку предварительно увлажняют, высевают семена и прикрывают их тонким слоем земли, слегка утрамбовывают.

Некоторые огородники на одной грядке засевают морковь и редис. Редис вырастет намного раньше, и обозначит рядки. Когда редис вызреет, его убирают, и освобождают место для роста моркови. В результате с одного участка можно снять два урожая.

Смешанные с золой либо песком семена моркови высевают как можно реже. Когда появятся всходы, самые слабые ростки выдергивают, оставляя шаг между растениями около 7 см.

Уход за морковью

Для хорошего урожая моркови нужен и хороший уход, основа которого регулярные поливы. Если растения будут страдать от нехватки влаги, вкус корнеплодов станет горьковатым. Поливают морковь раз в неделю. Достаточно расходовать воды 20 л на квадрат грядки.

Важно за три недели до уборки урожая полностью прекратить поливы. Это поможет повысить лежкость корнеплодов, и морковь будет хорошо храниться в зиму.

Рядки между растениями после поливов обязательно надо взрыхлять. Прополку проводят по мере роста сорной травы. Когда начнется формирование корнеплодов, морковь прореживают второй раз, оставляя между растениями шаг 15 см.

Эта культура очень отзывчива на внесение удобрений. Морковь любит калий и фосфор.

Сбор урожая и хранение

Убирают корнеплоды только при сухой погоде. Выкапывают морковь лопатой, чтобы не повредить ее. Оптимальная температура для хранения овоща +5 градусов. Помещение должно быть сухим и вентилируемым. Хранят морковь в деревянных ящичках с отверстиями.

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По материалам: planktons

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