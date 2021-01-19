Как пробудить Манипуру — чакру богатства и изобилия

Вадим Карасев

Чакры человека — это некие энергетические центры, каждый из которых обладает определенным назначением. Чтобы вам больше везло в финансовой сфере, нужно развивать Манипуру, называемую чакрой изобилия.

Аура человека непостоянна. Она изменяется под воздействием внешних факторов, внутреннего состояния и мыслей человека. Именно поэтому нужно всегда следить за работой чакр, дабы не допускать повышения концентрации негативной энергии и ослабления ауры.

За что отвечает Манипура

Разумеется, не всё так просто, как кажется. Манипура — это не только центр и источник нашей финансовой удачи. Это еще и источник самодостаточности человека. В нормальном состоянии эта чакра помогает нам оставаться уверенными в себе, продуктивными и активными по жизни. Когда она закрывается, человек начинает часто принимать неправильные решения, словно сбивается с пути. Из-за этого в первую очередь страдает работа и финансовая сфера в целом.

Когда с Манипурой все в порядке, человек терпелив и силен духом. Он спокойно принимает удары судьбы, не сорит деньгами. Эта чакра напрямую связана со стихией Огня. Когда она в нормальном состоянии, мы сильны, непреклонны и нас невозможно сломить. Как только чакра теряет силу, человек превращается в бледную тень самого себя.

Также данная чакра помогает проявлять лидерские качества, искать свое призвание в жизни, бороться с вялостью и ленью.

Как пробудить Манипуру

Во-первых, необходимо пользоваться пассивными помощниками — талисманами и украшениями. Сюда можно отнести и золотые изделия, ведь данный металл является олицетворением стихии Огня. Если вы чувствуете, что мотивация начинает уходить, начинайте носить больше таких украшений. Желательно, чтобы они надевались на руки — браслеты, кольца. Второй пассивный помощник — камни-талисманы стихии Огня: сердолик, янтарь, коралл, гранат, рубин. Также отличными помощниками будут некоторые камни других стихий: например, аметист, цитрин.

Манипура находится в области желудка или солнечного сплетения, поэтому ее состояние напрямую зависит от того, что и как мы едим. Исходя из этого, можно с уверенностью заявить, что проблемы с желудком и неправильное питание приводят к бедности. Чтобы Манипура работала на все сто процентов, следует как можно меньше употреблять алкоголь и чаще питаться натуральной и полезной пищей.

Лучший цвет одежды для пробуждения Манипуры — желтый. Это оттенок позитива, оптимизма и больших амбиций. Этот цвет успокаивает нервную систему. Его лучше носить в верхней части туловища.

Крайне позитивно на работе Манипуры сказываются дыхательные практики. Полезной будет практика под названием Пранаяма. Она поможет вам пробудить в себе новые силы и энергию, открыть большинство верхних чакр.

Для развития чакры изобилия и привлечения финансовой удачи эксперты советуют пользоваться аффирмациями на успех. Нужно бороться с негативными вирусными программами, сомнениями, страхами.

Очень благоприятно на Манипуру воздействуют окружающие люди. Хорошо влияют на нее те, кто весел и стремится к цели. Неблагоприятное воздействие оказывают те, кто вечно ноет, сомневается в себе и в окружающих, источает уныние и страх. Общайтесь с теми, кто вас вдохновляет, чтобы Манипура ожила.

В плане ароматерапии на помощь придет запах можжевельника и хвойных деревьев. Используйте время от времени ароматические палочки или духи с такими ароматами.