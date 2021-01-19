Киргизия отказалась от бесплатной американской вакцины из-за отсутствия холодильников

Вадим Карасев

Киргизия хочет отказаться от вакцины Pfizer, потому что не может соблюдать услрвия её хранения. По словам министра здравоохранения республики Алымкадыра Бейшеналиева, страна не располагает необходимым оборудованием и деньгами на его закупку.

"Нам была предложена американская вакцина Pfizer, которая должна храниться при температуре минус 70 градусов. У нас нет таких холодильников, каждый из которых стоит $4 тыс. В бюджете таких денег нет, и мы вынуждены отказаться", - заявил он во время выступления в эфире "Биринчи радио" .

Для обеспечения правильных условий хранения препарата нужно было закупить оборудования на $2 млн. Бейшеналиев уточнил, что Киргизия в рамках программы COVAX должна была бесплатно получить более 1 млн доз прививки Pfizer и в ближайшее время Бишкек планирует подать заявку на получение другой вакцины, с более приемлемыми условиями хранения.

Также Республика продолжает переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V", которая может храниться при температуре от минус 2 до минус 18 градусов по Цельсию. Власти Киргизии не исключают открытие своего производства препарата от COVID-19, ведь "материал для его изготовления недорогой".

С начала пандемии в стране зафиксировано более 82 тыс. заражений коронавирусом. Около 80 тыс. заболевших пошли на поправку, 1 390 случаев закончились летальным исходом.