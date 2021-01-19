Корпоративный университет РДШ предлагает курс по работе с детьми «группы риска»

Влада Некрасова



На сайте Корпоративного университета Российского движения школьников появился новый образовательный онлайн-курс «Взаимодействие регионального отделения РДШ с комиссией по делам несовершеннолетних. Работа с детьми «группы риска». Он предназначен для поддержки специалистов региональных отделений Российского движения школьников, работающих в комиссиях по делам несовершеннолетних, классных руководителей, педагогов, психологов и всех неравнодушных к судьбам трудных детей.

«Современному педагогу необходимо проявить не только свой талант для того, чтобы направить способности таких детей в нужное русло, а для этого нужны качественные знания об особенностях работы с таким типом детей. Онлайн-курс Корпоративного университета РДШ направлен именно на обогащение инструментария педагога. Я уверена, тем, кто пройдет это обучение, трудные дети откроются по-новому, а может быть, и вовсе станут их помощниками», – считает исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Руководитель Корпоративного университета РДШ Елена Белорыбкина отметила, что курс оказался достаточно востребованным: за две недели на него уже записалось более 280 слушателей, из которых 186 человек успешно освоили программу.

В программе рассматриваются следующие темы: «Трудные дети и их семьи», «Детская агрессия», «Виды буллинга», «Работа с социальными сетями». Представлены техники взаимодействия с детьми и подростками, относящимися к «группе риска», даны ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о ненормативном поведении школьников и конкретные рекомендации для педагогов по профилактике и коррекции девиантного поведения.

Корпоративный университет РДШ был создан в декабре 2018 года, а первые его онлайн-курсы стали доступны для изучения с января 2019 года. 13 октября 2020 года Корпоративный университет РДШ получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых, программам дополнительного профессионального образования. В настоящее время создано 18 образовательных программ, 15 из них доступны для педагогов, 14 – для руководителей учебных организаций, 13 – для школьников и 12 – для родителей. На портале зарегистрировано около 70 000 пользователей, из которых более 26 тысяч слушателей успешно освоили онлайн-курсы.