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Крещение Господне 19 января 2021 года: традиции и молитвы

Крещение Господне 19 января 2021 года: традиции и молитвы

19 января православный мир отмечает очень важный праздник — Крещение Господне. У этого события много традиций, и настало время с ними ознакомиться.


Крещение — большой праздник, в который можно исповедаться либо просто посетить праздничную службу. Помните о том, что в этот день не стоит жить мирскими заботами. Нужно развиваться духовно.

Традиции праздника Крещения Господня

Традиции в 2021 году останутся прежними — они не меняются год от года. В этот день люди набирают святую воду в храме с утра. Священнослужители рекомендуют посетить праздничную службу и набрать воды себе и своим близким либо помочь тем, кто не может за ней сходить.

Согласно традициям, люди в этот день должны быть рядом со своими близкими. Обязательно посвятите часть своего времени родственникам. Посетите родных, позвоните бабушкам и дедушкам. Не оставайтесь в уединении и не проявляйте эгоизма.

Согласно церковным правилам, 19 января запрещено проводить уборку. По традиции люди в этот день отдыхают от любых дел. Особенно строго церковнослужители запрещают делать влажную уборку и стирать белье. Дело в том, что вся вода в мире в этот день является святой. Можно принять ванну или душ, но стирать и убирать точно не стоит.


Молитвы на 19 января 2021 года

Также очень важно помнить о том, что это день молитв. В этот праздник можно и нужно читать благодарственные молитвы, а также просить Господа о том, что вам необходимо. В этот день Господь явился миру, и вместе с ним пришла милость его, любовь, терпение и желание помочь всем людям. Не бойтесь просить Небеса о том, что сделает вас счастливыми.

Молитвы на Крещение:

«Благодарим тебя, Господи, за то, что явил миру любовь свою и дал нам воду животворящую, недуги исцеляющую. Благодарим Тебя за то, что не оставляешь нас в беде и помогаешь переживать неприятности. Благослови нас и наставь нас на путь праведный. Сегодня, завтра и во веки веков. Аминь»;

«Услышь меня, Боже милостивый. Посвящаю Тебе мою молитву в великий праздник Крещения. Освяти душу мою, как Ты освятил воды мира всего телом своим святым. Будь рядом с нами в моменты скорби и встречи со всяким злом. Не оставь нас в беде, милостивый наш Господь. Дай мне (имя) и моим близким (имена) здоровья, хорошего настроения и стойкости духовной, дабы противостоять искушениям. Аминь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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