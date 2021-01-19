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Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников на научный турнир

Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников на научный турнир

20 января заканчивается прием заявок на «Курчатовский турнир», который проведут в январе – феврале 2021 года для школьников Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и Курчатовский институт, сообщает пресс-служба Кружкового движения НТИ.

Регистрация участников доступна на сайте: https://practicingfutures.org/kurchatov.

К участию приглашаются школьники 8–11-х классов из Севастополя и Республики Крым, Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области. 

Первые состязания пройдут 30–31 января в Севастополе. Далее, 6–7 февраля, – в Симферополе, 13–14 февраля – в Пскове, 20–21 февраля – в Санкт-Петербурге и 27–28 февраля – в Москве. 
В городах запланирована серия двухдневных соревнований по направлениям «Моделирование белков», «Проектирование электронных схем», «Прогнозирование свойств материалов» и «Экологическая оценка территорий».

В рамках направления «Моделирование белков» учащиеся будут изучать мутации опасных вирусов, определять, почему они становятся устойчивыми к лекарствам, и искать решение. Школьники, увлекающиеся электроникой и схемотехникой,  в треке «Моделирование электронных схем» разработают систему освещения для космической станции. Участники направления «Экологическая оценка территорий» проведут геоэкологическое зонирование территории по уровню парникового эффекта. Участники трека «Прогнозирование свойств материалов» займутся проектированием материалов для активных зон ядерных реакторов и перспективных термоядерных установок. 

Победители турнира получат сертификаты на прохождение стажировки в Курчатовском институте. Также результаты турнира будут учитываться в конкурсе «Талант 20.35» Кружкового движения НТИ, который позволяет получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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