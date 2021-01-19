Лукашенко рассказал, как 3% превратились в 20%

Лидия Мартынова

Во время существования Советского Союза доля спелых лесов в Белоруссии составляла 3%, а сегодня — 20%. Об этом сегодня, 19 января, заявил президент республики Александр Лукашенко принимая с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу.

Белорусский лидер отметил, что около 40% территории страны занимают леса — ценнейший возобновляемый ресурс. За годы независимости их площадь была увеличена почти на 1 млн га.

«Это говорит, что мы не „хищники“ и к природе, тому ресурсу, который дарован нам Господом, относимся по-человечески», — подчеркнул он, добавив, что «лесное хозяйство является одним из «базовых отраслей нашей экономики».

Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия — одно из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов.

«И, что очень важно, мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза, когда всю деловую древесину (я это помню) гнали эшелонами за пределы страны, рубили, возили, отправляли в Германию или Румынию, а они нам привозили оттуда мебель. Тогда доля спелых лесов составляла 3%, сегодня — 20%», — отметил Александр Лукашенко.

Кроме того Лукашенко заметил, что лесная отрасль работает стабильно, убыточные организации отсутствуют, а доход более чем в два раза превышает объем бюджетного финансирования.

«Это очень хороший показатель. Это то, о чем мы мечтали лет 15−20 тому назад», — сказал глава белорусского государства.

При этом белорусский лидер, подчеркнул, что Белоруссии необходимо уделить внимание низкокачественной древесине.

«Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги», — подчеркнул президент Белоруссии.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости уделять лесному хозяйству страны особое внимание. В мае 2019 года он возмутился безалаберным отношением к лесным ресурсам, потребовал эффективной переработки сырья внутри страны и посоветовал брать пример с немецкого безотходного производства. При этом за последние годы в стране была модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, на что были направлены значительные финансовые ресурсы.