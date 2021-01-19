Лукашенко рассказал, как 3% превратились в 20%
Во время существования Советского Союза доля спелых лесов в Белоруссии составляла 3%, а сегодня — 20%. Об этом сегодня, 19 января, заявил президент республики Александр Лукашенко принимая с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу.
Белорусский лидер отметил, что около 40% территории страны занимают леса — ценнейший возобновляемый ресурс. За годы независимости их площадь была увеличена почти на 1 млн га.
Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия — одно из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов.
Кроме того Лукашенко заметил, что лесная отрасль работает стабильно, убыточные организации отсутствуют, а доход более чем в два раза превышает объем бюджетного финансирования.
При этом белорусский лидер, подчеркнул, что Белоруссии необходимо уделить внимание низкокачественной древесине.
Напомним, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости уделять лесному хозяйству страны особое внимание. В мае 2019 года он возмутился безалаберным отношением к лесным ресурсам, потребовал эффективной переработки сырья внутри страны и посоветовал брать пример с немецкого безотходного производства. При этом за последние годы в стране была модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, на что были направлены значительные финансовые ресурсы.