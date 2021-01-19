Лунный день сегодня 19 января 2021 года

Вадим Карасев

Каждый новый день преподносит свои сюрпризы, и для того, чтобы они были приятными, стоит прислушаться к рекомендациям астрологов. В лунном календаре отражены советы, благодаря которым получится провести грядущие сутки удачно.

Вторник будет активным временем, однако этот день чреват ссорами и перепадами настроения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать день с работы над своим душевным состоянием, чтобы эмоции не брали верх и не становились причиной неприятностей.

Фаза Луны: 8 лунные сутки ночное светило проведет в Знаке Овна. Рост Луны прибавляет сил, которые важно направлять в мирное русло. День чреват мелкими неурядицами из-за конфликтов с окружающими.

Магнитные бури 19 января: солнечная активность выше нормы. Во вторник ожидается слабое возмущение магнитосферы.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

разрешение накопившихся вопросов;путешествия;физические нагрузки;запланированные покупки;домашние дела;планирование;работа над ошибками.потакание эмоциям;споры и конфликты;переедание;потакание дурным привычкам;спонтанность;резкая смена планов.

Рост Луны продолжается, и в этот день под влиянием созвездия Овна любые дела будут даваться проще. Астрологи рекомендуют направлять энергию на те дела, которые не требуют особой усидчивости: мытье полов, перестановка мебели, ремонт и строительство будут отнимать силы и энергию, помогая справляться со стрессом. Любая физическая активность пойдет на пользу тем, кто чувствует нерастраченную бурлящую энергию. Ее важно задействовать, чтобы исключить ссоры и выплескивать силы на созидательные дела.

Что надеть в этот вторник

Сбалансировать эмоции в этот день помогут спокойные оттенки в одежде. Серый, зеленый и синий помогут сохранить контроль над эмоциями и в нужный момент сосредоточиться на решении важных вопросов. Из камней-талисманов астрологи рекомендуют выбирать самые яркие: гранат, янтарь, рубин. Золотые украшения стоит исключить, чтобы не провоцировать агрессию, и заменить украшения на серебряные.

Любовь и отношения 19 января

Импульсивность может помешать как деловым, так и личным отношениям. В этот день астрологи рекомендуют меньше времени проводить в кругу раздражающих вас людей и обходить стороной любые конфликтные ситуации. В личной жизни многим потребуется уединение, чтобы вернуть чувства к гармонии, а поиск любви может завершиться разочарованием из-за завышенных требований.

Финансы и работа в 8 лунный день

В деловой среде велика вероятность столкнуться с не завершенными ранее делами. Игнорировать их нельзя, иначе не получится провести работу над ошибками, необходимую для того, чтобы не повторять промахов в дальнейшем. Неудачными делами в этот день будут кропотливые и требующие умственной работы занятия, так как созвездие Овна дает неусидчивость.

Финансовые операции стоит совершать лишь в том случае, если действия не основаны на эмоциях и спонтанных желаниях. Траты стоит сократить, чтобы не потратить лишнего на ненужные на данном этапе жизни мелочи.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Небольшое возмущение на Солнце может стать причиной недомоганий, а значит, нужно внимательно следить за самочувствием, не допускать переутомления и негативных эмоций. Сохранить позитивный настрой поможет своевременный отдых, а также позитивные мысли. Астрологи отмечают, что в эти сутки опасно переедать, поэтому рацион нужно пересмотреть, чтобы исключить в дальнейшем проблемы со здоровьем.