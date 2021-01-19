МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну

Алексей Вольцев

Министерство иностранных дел Литвы передало в Департамент миграции просьбу внести российского певца Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, пишет iz.ru.

Соответствующее заявление подписал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В документе указывается, что исполнитель во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

На прошлой неделе стало известно, что Литва рассматривает возможность запрещения въезда в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому.

Отмечалось, что в МИД Литвы уже сформирована рабочая группа, которая оценит «правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду».

Шуфутинский в свою очередь назвал обидным заявление главы литовского МИДА о возможности запрета въезда в страну ему и Киркорову.