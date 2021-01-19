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Музей Победы подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы войны

Музей Победы подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы войны

Музей Победы подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы войны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Она включает в себя новые экскурсии и тематический кинопоказ ко Дню студента. Все мероприятия пройдут онлайн на сайте музея и на платформе Zoom 25 января.

«Программу посвятили школьникам и студентам, которые в годы Великой Отечественной войны оставили учебу и отправились на фронт. Мы предлагаем пользователям вспомнить подвиги молодежи, которые помогли Красной армии одержать победу над нацизмом. Героические поступки юношей и девушек вдохновляли остальных бойцов на передовой и поднимали дух советских граждан», – сообщил директор Музея Победы Александр Школьник.

Праздничные мероприятия начнутся с показа на сайте музея советского фильма «Молодая гвардия» (1948 год).

# Общество
По материалам: edu.ru

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