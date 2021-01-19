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Народные приметы на февраль 2021 года

Народные приметы на февраль 2021 года

В современном мире все меньше полагаются на приметы, предпочитая верить приборам, определяющим температуру и погоду. Тем не менее большинство погодных примет остаются актуальными, и в феврале 2021 года каждый сможет воспользоваться знаниями мудрых предков.


Февраль завершает зимнюю пору, однако о наступлении тепла говорить рано. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как определяли погоду наши предки, чтобы сравнить их наблюдения с современной реальностью. Кроме того, советы прежних поколений помогут привлечь удачу и избежать неприятностей.

1 февраля: по этому дню определяют погоду на весь месяц. Звездное небо — к сильным морозам.

2 февраля: весна не задержится, если в обед солнце выглянет. Варежку или перчатку потерять — к убыткам.

3 февраля: домашней сдобой угостить — бедности не видать. День морозный и погожий — урожай будет хорошим. Мало снега — мало сена.

4 февраля: метель в этот день — к неприятным новостям. Сны вещие снятся, и если дурное привидится, снегом умываются.


5 февраля: весна скоро придет, если белки из гнезд на землю спускаются. Раскричались вороны — к смене погоды.

6 февраля: метель на улице — к сырой весне. Ветер влажный — скоро оттепель.

7 февраля: солнца за первую неделю мало — весна будет сырой. Оттепель придет, если лес черным кажется.

8 февраля: солнце на небе — к скорой весне. Пурга метет — весне ход не дает.

9 февраля: сосульки длинные и острые — год будет трудовым.

10 февраля: северный ветер — к прохладному лету. Пчелы громко жужжат — метель идет.


11 февраля: в этот день стараются прохожим в глаза не смотреть, чтобы не сглазили. Лес верхушками зашумел — к оттепели.

12 февраля: Луна в дымке — оттепель близко. Сосульки на Солнце заплакали — жди весны с половодьем.

13 февраля: иней на деревьях — к длительному мокрому снегопаду. На реке промоины — клева не будет.

14 февраля: туманное утро — к потеплению. Снег скрипит — зима задержится.

15 февраля: по этому дню определяют погоду в марте. Дождь пошел — летом сенокос коротким будет.

16 февраля: снег валит — лето грозовое будет. В этот день без дела не сидят, чтобы убытков не было.

17 февраля: мороз в этот день — к удаче в делах. По примете 17 числа в дальнюю дорогу не собираются, чтобы не навлечь беды.

18 февраля: с дерева снег на голову упадет — к деньгам. День сухой — весна теплая, лето жаркое.

19 февраля: мороз крепчает — зиме недолго править осталось. Снегири расшумелись — скоро оттепель.


20 февраля: с крыши снег упал — проблемы из семьи уйдут. Сосульки капают — весну приближают.

21 февраля: Луна в круге света всходит — оттепель близко, лед ломается.

22 февраля: холода вернулись — весна идет, тепло несет, а если оттепель, то холода еще вернутся.

23 февраля: в этот день по примете дома заговаривают, чтобы лихо не пришло, счастье не забрало.

24 февраля: снегом умываются и скотину поят, чтобы болезни отступили. Скотина кричит — к метели.

25 февраля: снег тает — мужик снасти на речку собирает. Метель пройдет — лето дождливое принесет.

26 февраля: оттепель в этот день — к погожей осени. Лед сереет — паводок будет большой и сенокос хороший.

27 февраля: мороз ударит — лето жаркое придет. Больше снега — больше хлеба.

28 февраля: длинные сосульки — к длинной весне. Деньги найти — прибыль в дом принести.

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По материалам: dailyhoro.ru

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