Настя Ивлеева поделилась архивными снимками и показала, как изменилась внешне

Вадим Карасев

На днях 28-летняя Настя Ивлеева сообщила своим подписчикам, что немного приболела. На несколько дней телеведущая и блогер выпала из рабочего процесса, чтобы отлежаться дома. Освободившееся время Настя провела с пользой. Например, решила разобрать архив своих снимков, сделанных много лет назад.





Архивное фото Насти Ивлеевой

В инстаграме Ивлеева опубликовала целую подборку старых кадров, на которых подписчики узнали ее с большим трудом. Один из снимков был сделан в 21-й день рождения Насти, а другие — сразу же после ее переезда из родного Санкт-Петербурга в Москву в 2015 году. На большинстве фото девушка позирует с черными волосами. Сама Настя в подписи к кадрам иронично описала свою внешность в тот период.

Пока я тут значит приболела, решила почистить фотопленку и наткнулась на архивные фотки. На первой фотке я праздную свои 21! (талия вышла из чата). Остальные, где у меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Мск. 2015 год! Кстати, 2 и 3 фотка это день, когда я ходила по собеседованиям на вакансию "Хостес" и на предпоследней как раз уже фотки с "Чайхоны" на Крылатском, куда меня и Маришку (мы вместе валили из Петербурга) взяли на работу! Кстати, в ту ночь должен был выступать Егор Крид, но тогда мы его так и не увидели! Почему, не скажу. Помню, как управляющая попросила нас одеться в стиле R&B. Вещей особо не было, и потому клетчатая рубашка на пояс и косуха — то что нужно. Прикол, конечно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— поделилась воспоминаниями супруга рэпера Элджея.









Архивная фотоподборка Ивлеевой вызвала целый шквал комментариев. Одни подписчики отмечали, что Настя очень тщательно поработала над внешностью и стилем и стала выглядеть моложе, чем в самом начале своего пути к успеху, а другие просили звезду вернуться к черному или своему естественному цвету волос и прежнему весу:

Такой вес больше идет.Когда в 21 выглядишь старше, чем сейчас.Ну черный цвет тебе тоже очень идет.Простота тебе больше к лицу.Естественный цвет волос очень к лицу. Живое лицо. Может, попробуешь вернуть свой цвет?Нереалка! В такие моменты понимаешь, насколько ты апгрейднулась, и глаза на лоб лезут! Лучшая.













Напомним, что сама Настя Ивлеева сейчас максимально довольна своим внешним видом. Не так давно она рассказывала о своем похудении. По словам телеведущей, 10 лишних, на ее взгляд, килограммов мешали ей жить счастливо. Чтобы прийти в форму, о которой Настя давно мечтала, она полностью изменила свое питание — теперь оно в основном состоит из овощей и рыбы — и добавила в свою жизнь регулярные занятия спортом.





К слову, бьюти-трансформацию Ивлеевой оценили далеко не все поклонники. Многие решили, что в прежнем весе ее формы казались более женственными. Сама же Настя обычно отвечает на подобные комментарии подписчиков с присущим ей сарказмом:

Я верю, друзья, что не так уж все плохо: сисек нет у меня, но красивая жопа.







