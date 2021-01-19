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Никонов: проект о просветительской деятельности рассмотрят в ближайшее время

Никонов: проект о просветительской деятельности рассмотрят в ближайшее время

В Комитете Госдумы по образованию и науке в весеннюю сессию предстоит рассмотреть 38 законопроектов, в том числе о просветительской деятельности, сообщил глава комитета Вячеслав Никонов.

Депутат отметил, что план получился очень насыщенным, в него перешли некоторые документы, которые не рассмотрели в предыдущую сессию. По его словам, комитету предстоит обсудить 38 законопроектов, из которых 18 ещё не рассматривались к первому чтению. В их числе - президентский законопроект, правительственные, а также ряд документов, внесённых депутатами, сообщил Никонов.

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«Это будет наша приоритетная законодательная повестка дня, мы будем стараться завершить рассмотрение этих законопроектов до окончания весенней сессии и добиться их принятия», — сказал он.

Никонов рассказал, что на ближайшем заседании депутаты обсудят законопроект о регламентации просветительской деятельности во втором чтении, сообщил Никонов. Также планируется круглый стол о совершенствовании правовой регламентации учебной нагрузки обучающихся по программам общего образования.

Также в ходе весенней сессии планируется обсудить на круглом столе вопрос об организации подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. Также в планах комитета рассмотрение «болезненного» и актуального законопроекта о применении электронных технологий в образовании.

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По материалам: pnp.ru

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