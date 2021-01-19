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Новый вид пауков был назван в честь канадского певца и поэта Леонарда Коэна

Новый вид пауков был назван в честь канадского певца и поэта Леонарда Коэна

Биологи Алиреза Замани (Зоологический музей Университета Турку), Омид Миршамси (Университет имени Фирдоуси в Машхаде, Иран) и Юрий Марусик (Институт биологических проблем Севера ДО РАН) описали новый вид пауков и дали ему научное название в честь знаменитого канадского певца и поэта Леонарда Коэна.

Пауков из рода локсосцелес (Loxosceles) семейства сикариид (Sicariidae) иногда называют пауками-отшельниками (recluse spiders). Их насчитывается около 140 видов. Большинство встречается в теплых регионах Северной и Южной Америки, но отдельные виды распространены в Евразии и Африке. Эти пауки обладают мощным ядом, который вызывает некротические поражения тканей организма. Яды пауков-отшельников до сих пор недостаточно изучены. Известно, например, что в них содержится дерматонекротический фермент сфингомиелиназа D, который в остальной живой природе обнаруживается только у нескольких патогенных бактерий. Укусы пауков медленно заживают, и иногда пострадавшим требуется пересадка кожи. Остается неясным, почему яд этих пауков оказывает не одинаковое воздействие на разные виды млекопитающих. Некроз после укуса наблюдается у людей, кроликов и морских свинок, но отсутствует у мышей и крыс. Следует заметить, что, несмотря на их опасность, эти пауки не агрессивны и обычно не вызывают проблем, даже поселяясь рядом с людьми.

Трое арахнологов исследовали пауков-отшельников, живущих в Туркменистане, Иране и Афганистане, и обнаружили среди них два неизвестных вида. Один из них назван локсосцелесом туранским (Loxosceles turanensis), он встречается на юге Туркменистана и на востоке Ирана, а второй, живущий на северо-западе Ирана, получил название локсосцелес Коэна (Loxosceles coheni).

Алиреза Замани рассказывает: «Я слушаю музыку Коэна с довольно юного возраста, особенно в последние годы, что, безусловно, помогло мне в работе в холодные, темные и долгие зимы в Финляндии, где я получаю докторскую степень в Университете Турку. Словосочетание "горящая скрипка", которое мы использовали в названии статьи, является каламбуром: во-первых, это отсылка к известной песне Леонарда Коэна "Dance Me to The End of Love", а во-вторых, она относится к напоминающей скрипку отметине на головогруди этих пауков (отсюда и еще одно их название — "пауки-скрипачи"), и "жгучему" характеру их яда, который в некоторых случаях может вызвать серьезный дермонекроз, часто оставляющий после себя постоянный шрам. Я сравниваю музыку Коэна с ядом пауков-отшельников: она затрагивает не всех, но те, кого она затронула, несут ее отметину всю оставшуюся жизнь».

Доктор биологических наук Юрий Марусик — один из ведущих современных арахнологов, он описал более шестисот видов пауков. Не в первый раз он работает вместе с Алирезой Замани. В 2015 году они дали двум новым видам иранских пауков названия Filistata maguirei и Pritha garfieldi в честь актеров, исполнявших роль Человека-паука. А в 2020 году ученые описали паука, чей рисунок на брюшке напоминал маску клоуна. Он получил имя Loureedia phoenixi в честь Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме «Джокер».

Описания новых видов опубликовал Journal of Medical Entomology.

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По материалам: polit.ru

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