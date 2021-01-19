OAOEV: Из-за остановки «СП-2» в ЕС повысятся цены на газ и электричество

Лидия Мартынова

Отказ от строительства трубопровода «Северный поток — 2» грозит повышением цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей. Об этом говорится в распространенном сегодня, 19 января, заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса.

«Если реализация „Северного потока — 2“ будет остановлена, то следует, прежде всего, ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей. Только сильная, конкурентоспособная экономика в состоянии компенсировать значительные потери во время коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные климатические цели в рамках Green Deal (программы ЕС по защите климата)», — предупреждает глава комитета. — Если поставки газа из России прекратятся, то газоснабжение будет обеспечиваться посредством импорта СПГ. Однако импорт американского газа, добытого методом фрекинга, обошелся бы существенно дороже, и это было вреднее для окружающей среды».

Кроме того, «Северный поток — 2» «как один из самых современных трубопроводов в Европе» в будущем можно использовать для транспортировки водорода.

«Было бы недальновидным решением, как с точки зрения охраны окружающей среды, так и экономической перспективы, останавливать реализацию почти завершенного многомиллиардного проекта и тем самым окончательно превратиться в игрушку политического влияния», — предупредил Хермес.

По словам Хермеса, решение о санкциях со стороны уходящей вашингтонской администрации было ожидаемым.

«Они наряду с другими темами осложняют перезапуск трансатлантических отношений. И все же мы по-прежнему видим хорошую возможность для того, чтобы федеральное правительство ФРГ нашло вместе с новой администрацией Байдена решение, которое бы позволило в скором времени завершить строительство и начать эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2», — считает Хермес.

По его словам, ЕС сам в состоянии определять свою энергетическую политику, поэтому OAOEV приветствует инициативу ЕС по защите европейских фирм от санкций третьих стран. Он заявил, что удивлен требованиями некоторых политиков в Германии остановить проект или наложить мораторий на строительство трубопровода.

«Инвестиционная безопасность является значительным достижением европейского внутреннего рынка, которое нельзя ставить под вопрос», — подытожил Хермес.

Как сообщало ИА Newstes , экологические группы активистов Германии приостановили своей жалобой действие разрешения немецкого регулятора на достройку «Северного потока — 2» в водах страны. В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии (BSH) пояснили, что не знают, как долго продлится рассмотрение апелляций, и разрешение на достройку «Северного потока — 2» в немецких водах в январе—мае этого года может снова вступить в силу.