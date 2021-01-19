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Образовательный процесс в Новосибирской области проходит в очном режиме

Образовательный процесс в Новосибирской области проходит в очном режиме

После зимних каникул школы и учреждения СПО Новосибирской области приступили к работе в очном режиме, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук информировал, что руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов направлено письмо о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований в период обучения. В письме также говорится о том, что в регионе началась вакцинация против коронавируса.

«Поскольку работники системы образования Новосибирской области входят в группу риска, то вакцинация в образовательных организациях проводится в первую очередь. Прошу руководителей взять на контроль организацию этого процесса при взаимодействии с медицинскими организациями на местах», – заявил он.

В конце 2020 года сроки каникул были продлены на неделю в связи с эпидемиологической ситуацией. В январе на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области было принято решение о начале третьей четверти в очном режиме, при этом готовность школ к началу третьей четверти была взята на особый контроль.

# Общество
По материалам: edu.ru

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