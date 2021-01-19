Панно из яичной скорлупы

Влада Некрасова

Многие могли замечать на кухне или в другом месте у людей висят необычные картины. Кажется, что они сделаны из старинной мозаики. Но, такую картину можно сделать и самим. Для этого потребуется немного усидчивости и совсем несколько материалов. Зато, в конце вы сможете увидеть красоту, которую могли сделать сами. А именно картину. При чем рисунок, который выкладывают на таких картинах может быть взят хоть откуда. Это может быть срисованное откуда-то изображение, либо нарисованное собственноручно.

Для работы потребуется совсем мало:

Основа, для этого можно взять подходящую досточку или плотный картон нужного размера.Краски гуашь.Клей ПВА.Яичная скорлупа (она должна быть хорошо высушена).





Работа готова, такую картину можно оформить в рамку, но рамку можно изначально наклеить или нарисовать на основе, где будет будущая картина. Исходя из рисунка можно определить, где будет висеть эта красота, сделанная своими руками.

Картину можно использовать в качестве подарка. Даже если рисунок был из интернета, он получится уникальным. Ведь каждый видит спектр цветов по-разному, поэтому одинаково получиться не может.