Педагогов Красноярского края наградили за успешную работу с одаренными детьми

Лидия Мартынова

В Красноярском крае подвели итоги конкурса педагогов, работающих с одаренными детьми, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

В 2020 году на получение премий было подано 80 заявок, из них выбрали 41 победителя.

«По условиям конкурса учителя, подготовившие победителей или призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также победителей заключительных этапов олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ, получают по 120, 100 и 50 тысяч рублей», – уточняется в информационном релизе.

Поскольку в 2020 году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников не проводился, комиссия по распределению премий приняла решение о присуждении наград за подготовку призеров этой олимпиады и победителей других интеллектуальных конкурсов.

«Ежегодно школьники Красноярского края становятся призерами и победителями олимпиад различного уровня. Эти результаты были бы невозможны без участия педагогов, которые готовят ребят к интеллектуальным состязаниям. Наши учителя, несмотря на непростые условия, в этом году подготовили школьников к олимпиадам различного уровня, и эти ребята добились отличных результатов. Мы продолжим в дальнейшем стимулировать и поощрять педагогов, успешно работающих с одаренными детьми», – сказала министр образования края Светлана Маковская.

Награждение победителей ранее всегда проходило в рамках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. В этом году педагогов чествуют в стенах учебных заведений. Им вручаются удостоверение и памятный знак «К государственной премии Красноярского края в сфере общего и дополнительного образования».

Премия за работу с одаренными детьми была переведена победителям отбора в конце прошлого года.

В целом на выплату премий в 2020 году из краевого бюджета было выделено более 2,5 миллиона рублей.