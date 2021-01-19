Песков: Деятельность соцсетей необходимо регламентировать

Анастасия Иванова

Деятельность социальных сетей нельзя оставлять на произвольное решение компаний-владельцев, она должна быть регламентирована. Об этом сегодня, 19 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран, конечно, они должны нести определенные обязательства. Эти обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно», — сказал представитель Кремля.

Разговор о регламентировании деятельности соцсетей зашел на пресс-конференции после вопросов о блокировке по решению руководства соцсетей «Фейсбук» и «Инстаграм» личных учетных записей действующего президента США Дональда Трампа.

«Это урок для всего мира», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Newstes , 66% читателей нашего агентства считают, что в России нужен еще один национальный проект — это создание собственных соцсетей. Такое мнение они выразили в связи с усилившейся «демократической цензурой» соцсетей США в интерактивном опросе. 37% проголосовали за то, чтобы России «действовать по примеру Китая — блокировать американские соцсети и мессенджеры».