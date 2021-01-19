Песков: Деятельность соцсетей необходимо регламентировать
Деятельность социальных сетей нельзя оставлять на произвольное решение компаний-владельцев, она должна быть регламентирована. Об этом сегодня, 19 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Разговор о регламентировании деятельности соцсетей зашел на пресс-конференции после вопросов о блокировке по решению руководства соцсетей «Фейсбук» и «Инстаграм» личных учетных записей действующего президента США Дональда Трампа.
Как сообщало ИА Newstes , 66% читателей нашего агентства считают, что в России нужен еще один национальный проект — это создание собственных соцсетей. Такое мнение они выразили в связи с усилившейся «демократической цензурой» соцсетей США в интерактивном опросе. 37% проголосовали за то, чтобы России «действовать по примеру Китая — блокировать американские соцсети и мессенджеры».