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Подследственному главкому ВВС Украины подсунули «жучок»

Подследственному главкому ВВС Украины подсунули «жучок»

В кабинете главкома ВВС Украины Сергея Дроздова найдено подслушивающее устройство — «жучок». Дроздов обнаружил «жучок» сам, после чего вызвал полицию.Кто и с какой целью решил прослушивать разговоры главкома, сейчас разбираются правоохранительные органы. Среди украинских военных ходит версия, что «жучка» в кабинет Дроздову вмонтировали люди из офиса президента Украины — при помощи специалистов из СБУ.

Исходя из этой версии, на Дроздова решили собирать компромат. ИА Newstes напоминает, Дроздов — главный подозреваемый по делу о катастрофе учебного самолета с курсантами Харьковского университета ВВС на борту. По словам офицеров ВВС, которые приводят украинские военные телеграм-каналы, первоначально в офисе президента решили наказать Дроздова, переведя его на другую должность в армии или на гражданку. Но потом якобы возобладала другая линия — и позицию по Дроздову офис президента сменил на более жесткую. В декабре Дроздов был заключен под стражу, но потом по решению суда был отпущен под подписку о невыезде. Как говорят в ВСУ, у офиса президента пока что нет четких доказательств того, что персонально Дроздов виновен в массовой гибели будущих военных летчиков, поэтому главкому подсунули «жучка».

На момент массовой гибели харьковских курсантов начальником главного университета ВВС Украины в Харькове был генерал- майор Александр Туринский. Туринского в октябре отстранили от должности, но генерал отказался покидать свой рабочий кабинет в вузе, устроив настоящий бунт. Туринский запретил главкому ВСУ Руслану Хомчаку, министру обороны Андрею Тарану и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому увольнять его из вуза — и вообще совершать какие-то действия в отношении своей персоны. Туринский напирает на то, что он — заслуженный каратель «АТО», чудом оставшийся в живых командир «киборгов» из аэропорта Донецка. 16 января (когда в своем кабинете Дроздов нашел «жучок») на Украине торжественно отмечался «День «киборгов» — мероприятия в честь карателей «АТО», зачищавших район аэропорта столицы ДНР зимой 2015 года. Туринский принимал поздравления, а также соболезнования в связи с гибелью его подчиненных в 2015 году.

58-летний главком ВВС Дроздов в «АТО» не воевал. В отличие от зенитчика Туринского, Дроздов — профессиональный летчик стратегической авиации, воспитанник еще советской школы летчиков, выпускник московской Академии ВВС имени Юрия Гагарина. Осенью 2014 года Дроздова вообще люстрировали из армии — за то, что в президентство Виктора Януковича он служил первым замом главкома ВВС. Но в тот период киевский режим остро нуждался в опытных авиационных командирах. Поэтому Дроздова в апреле 2015 года срочно восстановили в армии в действующем звании, а в июле 2015 года назначили главкомом ВВС. В 2016 году ему присвоили звание генерал- полковника. Но репутация генерала, который верно служил «преступному режиму Януковича», преследует Дроздова до сих пор. Офицеры ВВС Украины, которые прошли «АТО», мягко говоря, недолюбливают своего главкома.

У Дроздова есть еще одна «черная метка», о которой, впрочем, в ВВС Украины вслух не говорят. А именно, Дроздов — этнический русский. Главком ВВС Украины — кавалер запрещенного на Украине советского боевого ордена Красной Звезды. Дроздов никогда не был замечен в украинском ура-патриотизме, следовательно, для «национально правильных» офицеров он — потенциальная «пятая колонна» России.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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