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Разведку и добычу полезных ископаемых на болотах предлагают упростить

Разведку и добычу полезных ископаемых на болотах предлагают упростить

Болота могут начать использовать для разведки и добычи полезных ископаемых, за исключением тех, которые расположены в границах водно-болотных угодий. Такой правительственный законопроект планируется обсудить на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 19 января.

«Законопроектом предлагается дополнить часть 4 статьи 11 Водного кодекса РФ, перечисляющую случаи осуществления водопользования без предоставления водного объекта в пользование, использованием болот для целей разведки и добычи полезных ископаемых, за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий», — говорится в пояснительной записке.

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Документ направлен на то, чтобы снять административные барьеры в сфере природопользования и устранить избыточные требования об оформлении решения о предоставлении в пользование болот для разведки и добычи полезных ископаемых.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 18 декабря 2020 года. Отзывы, предложения и замечания к нему должны быть предоставлены до 21 января.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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