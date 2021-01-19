Региональных омбудсменов предлагают освободить от уплаты судебной пошлины

Алексей Вольцев

Тема: Пленарное заседание Госдумы 19 января 2021 года

Госдума на пленарном заседании 19 января в первом чтении приняла законопроект, позволяющий уполномоченным по правам человека в регионах обращаться в суды без уплаты госпошлины.

Сейчас региональные омбудсмены по результатам рассмотрения жалоб заявителей наделены правом обращаться в органы правосудия в защиту их нарушенных прав и законных интересов. При этом они обязаны уплачивать государственную пошлину из средств, предусмотренных на своё содержание. Это ограничивает реализацию права уполномоченных и создаёт неравные возможности для населения разных регионов получать поддержку с их стороны, полагает автор документа, глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

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«Это очень значимый законопроект, которым мы, по сути дела, завершаем создание в нашей стране единой системы защиты прав человека», — сказал депутат. Он напомнил, что в 2020 году был принят закон о региональных омбудсменах, который закрепил равенство в защите законных интересов и прав граждан на всей территории России вне зависимости от возможностей региональных бюджетов.

Согласно законопроекту, судебная защита прав и свобод человека и гражданина омбудсменами в субъектах РФ осуществляется по аналогии с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, который освобождён от уплаты госпошлины.

«Это повысит эффективность работы региональных уполномоченных, сделает их работу более прозрачной, более ответственной и повысит всестороннюю защиту прав наших соотечественников на всей территории страны», — отметил Гаврилов.

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