Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Риск столкновения России и Турции после войны в Карабахе велик — интервью

Риск столкновения России и Турции после войны в Карабахе велик — интервью

Риск столкновения России и Турции после войны в Карабахе велик — интервью

Сообщения о планах Турции и Азербайджана провести 1—12 февраля военные учения в Карсе под кодовым наименованием Kış 2021 («Зима — 2021»)вызвали беспокойство в армянском обществе. Карс находится недалеко от границы с Арменией, а последний по времени совместный военный тренинг в формате масштабных тактических и лётно-тактических учений с боевыми стрельбами и с участием сухопутных войск двух стран прошёл в июле — августе 2020 года, примерно за полтора месяца до начала войны в зоне карабахского конфликта. Анкара оказывала Баку всестороннюю поддержку в войне в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей боевой авиации, поставки ударных систем и прочее.

Турецкое военное ведомство сообщает, что во время учений азербайджанские и турецкие военные будут практиковать наземные и воздушные атаки, десантирование, воздушно-десантные операции и их материально-техническую поддержку.

О том, стоит ли Армении беспокоиться по поводу новых масштабных учений ВС Азербайджана и Турции, продолжают ли Баку и Анкара генерировать военные угрозы в отношении Еревана после недавней войны в зоне карабахского конфликта, и в целом какая ситуации складывается в регионе Южного Кавказа, информационно-аналитический портал VERELQ (Ереван) побеседовал с военными экспертами Давидом Арутюновым и Кареном Вртанесяном.

С учётом того, что Карс находится недалеко от армянской границы, а после летних военных учений Турции и Азербайджана возобновились боевые действия в Карабахе, представляют ли новые маневры двух стран угрозу для Армении?

Давид Арутюнов: Учения представляют угрозу скорее в том плане, что отражают продолжение интенсивного военного сотрудничества двух стран, которое, безусловно, в той или иной форме направлено против Армении. А также в том отношении, что представляют собой фактор давления на Россию, следовательно, не способствуют стабильности в регионе. В тоже время вариант, согласно которому учения представляют собой скрытую форму подготовки к намеченным на ближайшее будущее военным действиям против Армении (как это было летом 2020 года), выглядит пока маловероятно, так как подобный сценарий развития событий будет означать прямое военное столкновение с Россией. Пока противоречия Анкары и Москвы, вероятно, не достигли такого уровня.

Карен Вртанесян: Любые учения, которые проходят у границ какой-либо страны, естественно воспринимаются этой страной в качестве потенциальной угрозы. Даже если речь идёт о государствах, находящихся в добрососедских отношениях. В данном случае, учитывая, что Турция и Азербайджан являются противниками Армении, разумеется, их совместные учения у границ армянского государства представляют угрозу. Даже несмотря на то, что это, как можно понять, плановые учения, так как маневры подобного характера проводятся Анкарой и Баку почти каждый год примерно в это время и в том же месте с 2012 года.

Турция удовлетворена новой региональной конфигурацией после карабахской войны? Есть ли угроза новой войны?

Давид Арутюнов: На данном этапе Турция, безусловно, достигла успеха, проникнув и утвердившись в регионе Южного Кавказа, а также продемонстрировав свою эффективность в качестве военного партнёра. В тоже время достигнутые договорённости относительно послевоенного устройства региона носят по-прежнему довольно нечёткий и, пожалуй, неокончательный характер. Это в свою очередь означает, что разграничение сфер влияния в регионе будет происходить в рамках продолжающейся конкуренции между Россией и Турцией, которая на определённых этапах может приобретать и силовой характер.

Карен Вртанесян: Сложившаяся после войны конфигурация безопасности в регионе крайне неустойчивая. Неустойчива региональная ситуация и в плане коммуникаций и логистики. Угроза новой войны, к сожалению, очень реальна.

Стоит ли ожидать военного столкновения между Россией и Турцией на Южном Кавказе? Это будет лобовое столкновение двух держав или так называемая прокси-война?

Давид Арутюнов: Как уже отмечалось, силовой вариант развития конкуренции между Россией и Турцией в будущем не исключён. В настоящее время Южный Кавказ стал, по сути, одним из направлений указанной конкуренции наряду с Ближним Востоком, где она разворачивается прежде всего в Сирии и Ливии. Опыт двух этих арабских стран свидетельствует, что борьба за сферы влияния между Анкарой и Москвой периодически приобретает силовой характер, пусть и зачастую опосредованный.

В нашем регионе ситуация особенно опасная, так как непосредственное военное присутствие России и Турции чревато именно прямым военным столкновением между ними. Возможно, что до этого всё-таки не дойдёт, однако, очевидным представляется рост рисков, так как периодические кризисы в отношениях между Москвой и Анкарой будут теперь непосредственно проявляться и на Южном Кавказе.

Карен Вртанесян: Трудно сказать, можно ли ожидать прямого лобового столкновения между Россией и Турцией. Однако факт, что Турция и Россия ведут так называемые прокси-войны, через посредников в Сирии и Ливии. Фактически Турция перенесла этот фронт на Южный Кавказ.

Помимо этого, на фоне активизации турецко-украинского военно-технического сотрудничества, можно ожидать и обострения ситуации в районе Донбасса.

Недавно провёл серию военных учений и Иран. Оттуда слышны заявления о том, что изменения у его границ создают новые вызовы для страны. Несколько странно, что на фоне развёртывания российского миротворческого контингента в Карабахе, учений Азербайджана, Турции и Ирана, говорится о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе. Эти страны больше готовятся к миру или к новой войне?

Давид Арутюнов: Армения и Южный Кавказ в целом по итогам войны в Арцахе (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.) во многом стали частью ближневосточной системы конкуренции с участием Турции, России и Ирана. Одной из основных особенностей этой системы является именно нестабильность: формирующиеся альянсы и сферы влияния легко распадаются и сменяются новыми, периоды сотрудничества чередуются фазами ожесточённой конкуренции. Примерно такая же динамика, по всей видимости, ожидает и наш регион, со сменой фаз взаимодействия (в том числе экономического) и конкуренции.

Кроме того, важно отметить, что коммуникационные проекты сами по себе не носят абстрактный характер, а, как правило, служат усилению влияния той или иной державы. В силу этого возможное разблокирование коммуникаций в регионе не означает прекращение в нём конкуренции, которая вполне может получить и силовое измерение — как в виде собственно военных действий, так и формате проведения военных демонстраций, прежде всего — различных учений.

Карен Вртанесян: В целом можно сказать, что Азербайджан и Турция ни на минуту не снизили темп подготовки своих вооружённых сил к новым войнам. Перевооружение их войск идёт достаточно интенсивно. Очевидно, что Азербайджан не рассматривает трёхстороннее заявление (лидеров России Азербайджана и Армении по Карабаху. — Ред.) от 9 ноября прошлого года как конец армяно-азербайджанского конфликта. В связи с этим, несмотря на разговоры о разблокировке коммуникаций в регионе и многочисленные серьезнейшие уступки Еревана, Баку вряд ли собирается останавливаться на достигнутом. Данные уступки тем более провоцируют Азербайджан на новую агрессию, поскольку ослабляют позиции армянской стороны и её систему безопасности, которая и без того сильно пошатнулась по итогам войны.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Риск столкновения России и Турции после войны в Карабахе велик — интервью
Риск столкновения России и Турции после войны в Карабахе велик —
Агент Федора Смолова подтвердила его роман с внучкой Бориса Ельцина Марией
Агент Федора Смолова подтвердила его роман с внучкой Бориса Ельцина
Беременная Лена Перминова показала голую грудь, снявшись в полупрозрачных трусиках
Беременная Лена Перминова показала голую грудь, снявшись в
Алсу опубликовала снимки без макияжа
Алсу опубликовала снимки без макияжа
Более восьми тысяч лет назад обитатели острова на Онежском озере украшали себя лосиными зубами
Более восьми тысяч лет назад обитатели острова на Онежском озере
Лунный день сегодня 19 января 2021 года
Лунный день сегодня 19 января 2021 года
OAOEV: Из-за остановки «СП-2» в ЕС повысятся цены на газ и электричество
OAOEV: Из-за остановки «СП-2» в ЕС повысятся цены на газ
Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по информационной безопасности
Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по
В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских школ искусств
В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских
В Саратовской области построят девять детских садов
В Саратовской области построят девять детских садов
В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина

Топ на сегодня

Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с женщинами. Это его дело"
Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии
Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии
Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного потока — 2»
Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с королевской семьей: "Сохраняется много обид"
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с

Еще по теме

Анкара и Баку проведут первые после войны учения на границе с Арменией
Россия будет недовольна созданием турецких авиабаз в Азербайджане — мнение
Азербайджан и Турция проведут широкомасштабные учения у границы с Арменией
В Азербайджане заявили о 46 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки