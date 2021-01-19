Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года

Анастасия Иванова

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии. Судебное заседание перенесли на 2 февраля.Об этом в эфире "Настоящего времени" сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.По ее словам, прокуратура может запросить и больший срок, хотя "это просто невозможно"."Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", - сказала она.Адвокат сообщила, что ей предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля.Вчера просто в отделении полиции Химок арестовали Алексея Навального. О начале судебного заседания сообщили за 10 минут. Журналистов не пускали, хотя объяснили место проведения судебного заседания возможностью присутствовать представителям СМИ.Европейский Союз и НАТО осудили действия России. Украина также обеспокоена ситуацией вокруг Навального