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Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года

Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года
Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии. Судебное заседание перенесли на 2 февраля.

Об этом в эфире "Настоящего времени" сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.

По ее словам, прокуратура может запросить и больший срок, хотя "это просто невозможно".

"Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", - сказала она.
Адвокат сообщила, что ей предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля.

Вчера просто в отделении полиции Химок арестовали Алексея Навального. О начале судебного заседания сообщили за 10 минут. Журналистов не пускали, хотя объяснили место проведения судебного заседания возможностью присутствовать представителям СМИ.

Европейский Союз и НАТО осудили действия России. Украина также обеспокоена ситуацией вокруг Навального
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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