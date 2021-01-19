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Шестой сезон сериала «Острые козырьки» станет последним

Шестой сезон сериала «Острые козырьки» станет последним
Британский сериал «Острые козырьки» завершится после шестого сезона, сообщает The Hollywood Reporter.

Команда шоу уже продолжает снимать новый сезон после перерыва, который пришлось сделать из-за ситуации с коронавирусом.

«Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и уверены, что фанатам он очень понравится Сериал подходит к концу, но история продолжится в другой форме», — сказал исполнительный продюсер Стивен Найт. Он не уточнил, имеет ли в виду спин-офф, говоря о «другой форме» шоу.
Премьера гангстерского сериала «Острые козырьки» о криминальном мире Бирмингема состоялась в 2013 году. Шоу основано на реальных событиях — истории банды, члены которой вшивали в козырьки своих кепок лезвия.

В 2018 году сериал стал лучшим британским шоу во версии BAFTA, а через год получил премию National Television Awards как лучший драматический сериал.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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