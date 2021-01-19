Шестой сезон сериала «Острые козырьки» станет последним
Сегодня, 20:20 Анастасия Иванова
Британский сериал «Острые козырьки» завершится после шестого сезона, сообщает The Hollywood Reporter.
Команда шоу уже продолжает снимать новый сезон после перерыва, который пришлось сделать из-за ситуации с коронавирусом.
«Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и уверены, что фанатам он очень понравится Сериал подходит к концу, но история продолжится в другой форме», — сказал исполнительный продюсер Стивен Найт. Он не уточнил, имеет ли в виду спин-офф, говоря о «другой форме» шоу.
Премьера гангстерского сериала «Острые козырьки» о криминальном мире Бирмингема состоялась в 2013 году. Шоу основано на реальных событиях — истории банды, члены которой вшивали в козырьки своих кепок лезвия.
В 2018 году сериал стал лучшим британским шоу во версии BAFTA, а через год получил премию National Television Awards как лучший драматический сериал.
По материалам: gogetnews.info