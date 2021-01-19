Шмыгаль не видит оснований для смены состава Кабинета Министров Украины

Анастасия Иванова

Полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина"."Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок в правительстве."Конечно, смена самого правительства - это прерогатива парламента и Президента. Относительно замены членов правительственной команды я всегда говорю о том, что когда проходит время, все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы будем об этом говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно", - добавил он.Относительно взаимодействия с оппозицией премьер подчеркнул, что задачей оппозиции всегда является борьба за власть. "Поэтому власть всегда находится и должна быть под давлением оппозиции - в этом заключается принцип демократии. Конечно, это неудобно: иногда кажется, что это мешает эффективно работать. Но такая политическая составляющая привносит свою эволюционную составляющую в эффективное движение страны", - констатировал Шмыгаль.