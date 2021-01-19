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СМИ: Байден пока не будет менять посла США в России

СМИ: Байден пока не будет менять посла США в России

Джозеф Байден предложил временно сохранить свой пост послу США в России Джону Салливану, который был назначен на эту должность действующим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщило 18 января агентство Bloomberg.

По его информации, Салливан вошел в «очень небольшую» группу американских дипломатов, назначенных при Трампе, которые какое-то время будут сохранять свои посты при новой администрации. Bloomberg отмечает, что Байден считает должность посла США в Москве слишком важной, чтобы на время утверждения новой кандидатуры оставлять ее вакантной.

Агентство напоминает, что главы американских диппредставительств, назначаемые президентом, нередко покидают свои посты с приходом новой администрации. Большинству других послов, назначенных Трампом, аналогичные предложения от штаба Байдена не поступали, и они, по сведениям Bloomberg, уже готовятся сложить свои полномочия.

По мнению источников агентства, соответствующее предложение от команды Байдена Салливан получил на фоне «роста напряженности» в отношениях двух стран из-за разногласий по ряду вопросов. В частности, это якобы связано с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Салливан прибыл в Москву 16 января 2020 года. 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Предыдущим послом в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в августе 2019 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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