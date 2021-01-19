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Трамп выступил с прощальным обращением

Трамп выступил с прощальным обращением

Действующий президент США Дональд Трамп, выступая с прощальной речью, признал приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Белого дома.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома заявил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия Китаю.

Дональд Трамп также отметил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания.

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Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков Байден набрал необходимые для победы 270 голосов, однако Трамп не признал поражения, обвинив демократов в мошенничестве.

Позже Конгресс утвердил результаты выборов, несмотря на массовые беспорядки, спровоцированные сторонниками действующего главы Белого дома. В ходе атаки на Капитолий погибло пять человек. После этого Трамп пообещал «гладко и безупречно» передать власть Байдену.

Инаугурация следующего президента США запланирована на среду, 20 января. 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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