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Тренеров предложили наделить статусом педагогов

Тренеров предложили наделить статусом педагогов

Тренерам спортивных школ и центров могут придать статус педагогических работников. Соответствующий законопроект планируют обсудить 19 января на заседании комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

В том случае, если документ будет поддержан, тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогами со всеми правами, обязанностями и соцгарантиями. 

Кроме того, организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой, выделят в отдельную категорию — «дополнительные образовательные организации спортивной направленности». При этом программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в области физкультуры и спорта.

Святенко поддержала идею приравнять тренеров к педагогам


Федеральным стандартам спортподготовки в структуре образования придадут особый статус — разрабатывать и утверждать их будет Минспорт по согласованию с Минпросвещения.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что нравственные требования к детскому тренеру должны быть очень серьёзными, так как он проводит много времени с ребёнком.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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