Тренеров предложили наделить статусом педагогов
Тренерам спортивных школ и центров могут придать статус педагогических работников. Соответствующий законопроект планируют обсудить 19 января на заседании комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
В том случае, если документ будет поддержан, тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогами со всеми правами, обязанностями и соцгарантиями.
Кроме того, организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой, выделят в отдельную категорию — «дополнительные образовательные организации спортивной направленности». При этом программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в области физкультуры и спорта.
Святенко поддержала идею приравнять тренеров к педагогам
Федеральным стандартам спортподготовки в структуре образования придадут особый статус — разрабатывать и утверждать их будет Минспорт по согласованию с Минпросвещения.
Ранее член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что нравственные требования к детскому тренеру должны быть очень серьёзными, так как он проводит много времени с ребёнком.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.