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Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём» повторяется

Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём» повторяется

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу открыто угрожал Греции во время совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом, несмотря на то, что последний обратился к турецкой стороне с призывом не возвращаться к практике напряжённости в отношениях с Афинами. Об этом накануне, 18 января, сообщил греческий портал Orthodox Times.

«Греция не должна поддаваться влиянию других стран и делать (военные) упражнения там, где она хочет, и любые другие шаги. В противном случае у нас не только будут инциденты, но и мы сделаем то, что должны», — многозначительно предупредил Мевлют Чавушоглу, рассуждая о споре с Грецией вокруг острова Кастелоризо, который находится в непосредственной близости от побережья Турции.

Перед своим визитом в Турцию глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что «эту игру с огнём нельзя повторять», отмечает Orthodox Times.

Афины и Анкара имеют давние противоречия, начиная от разделённого острова Кипр и заканчивая правами на разведку энергоресурсов в Эгейском и Средиземном море. Напряжённость обострилась в августе, когда Турция направила своё судно для сейсморазведки в район Восточного Средиземноморья, на который претендует Греция. Афины защищают свои территориальные воды и исключительную экономическую зону, в частности, вокруг острова Кастелоризо. Решение Турции провести сейсмическую разведку в восточной части Средиземноморья к югу от Кастелоризо является серьёзной эскалацией напряжённости, угрожающей миру и безопасности в этом районе, говорилось в заявлении МИД Греции, распространённом 12 октября.

Все последние месяцы Берлин с переменным успехом пытался выступить в роли посредника между Афинами и Анкарой для снижения напряжённости в Восточном Средиземноморье.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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