В 32 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Анастасия Иванова

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах РФ, сообщается во вторник, 19 января, на сайте ведомства.

«Пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 32 субъектах Российской Федерации и 12 центральных городах без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прививки от гриппа и ОРВИ сделали более половины россиян — 59% (более 85,9 млн человек).