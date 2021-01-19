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В Брянской области завершилась реализация программы «Экспресс Ворлдскиллс»

В Брянской области завершилась реализация программы «Экспресс Ворлдскиллс»

В Брянской области в конце декабря 2020 года завершилась реализация программы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки региона.

Обучение проводилось по 25 компетенциям под руководством опытных преподавателей и мастеров производственного обучения с использованием новейшего оборудования, которым оснащены мастерские колледжей и техникумов, в том числе созданные на средства федеральных грантов. В реализации программы для жителей региона приняло участие 14 колледжей и техникумов Брянской области.

Информация об особенностях реализации программы в 2021 году будет опубликована в феврале.

Программа обучения организована Министерством просвещения Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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