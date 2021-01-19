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В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"

В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"

Власти немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания создали природоохранный фонд, который будет поддерживать проект "Северный поток-2" и компании, принимающие в нем участие. По словам главы местного Минэнерго Кристиана Пегеля, Минюст выдал соответствующее разрешение.

Как сообщает Schweriner Volkszeitung, решение было утверждено парламентом земли, причем фракция "Альтернатива для Германии" воздержалась от участия в голосовании.

"Фонд создан и живет теперь своей жизнью", – заметил министр.

Согласно проекту, объединение будет поддерживать "проекты по защите климата и охране природы", в том числе те, которые смогут гарантировать наиболее благоприятные для экологии сценарии энергопотребления. СП-2 считается одной из таких инициатив.

Ruposters писал, что в бундестаге ранее призвали ввести штрафные пошлины на американский газ для защиты от его агрессивного навязывания. В то же время в "Газпроме" заговорили о возможном провале всего второго "Северного потока".

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По материалам: uposters.ru

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