В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских школ искусств

Влада Некрасова

Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал депутатам принять в первом чтении президентский законопроект об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам, сообщает ТАСС.

Предлагается ввести дифференциацию оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. Наиболее одаренные дети получат право на приоритетное поступление.

В законопроекте также уточняется, что детские школы искусств могут создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования – «Детская музыкальная школа», «Детская хоровая школа», «Детская художественная школа» и другие.

«Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств также предусматриваются в вузах и профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, а также программы среднего профессионального образования в этой сфере», – уточняется в сообщении.

Проект наделяет Минкультуры полномочиями устанавливать для образовательных организаций контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета в порядке, утвержденном Правительством РФ.

Если закон будет принят, то эти нормы вступят в силу с 2022/23 учебного года.