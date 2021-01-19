Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских школ искусств

В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских школ искусств

В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских школ искусств

Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании во вторник рекомендовал депутатам принять в первом чтении президентский законопроект об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам, сообщает ТАСС.

Предлагается ввести дифференциацию оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. Наиболее одаренные дети получат право на приоритетное поступление.

В законопроекте также уточняется, что детские школы искусств могут создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования – «Детская музыкальная школа», «Детская хоровая школа», «Детская художественная школа» и другие.

«Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств также предусматриваются в вузах и профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, а также программы среднего профессионального образования в этой сфере», – уточняется в сообщении.

Проект наделяет Минкультуры полномочиями устанавливать для образовательных организаций контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета в порядке, утвержденном Правительством РФ.

Если закон будет принят, то эти нормы вступят в силу с 2022/23 учебного года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по информационной безопасности
Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по
В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских школ искусств
В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских
В Саратовской области построят девять детских садов
В Саратовской области построят девять детских садов
В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова
Новый вид пауков был назван в честь канадского певца и поэта Леонарда Коэна
Новый вид пауков был назван в честь канадского певца и поэта Леонарда
Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года
Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года
Подследственному главкому ВВС Украины подсунули «жучок»
Подследственному главкому ВВС Украины подсунули «жучок»
Стрижка ногтей по лунному календарю в феврале 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в феврале 2021 года
Песков: Деятельность соцсетей необходимо регламентировать
Песков: Деятельность соцсетей необходимо регламентировать
Киргизия отказалась от бесплатной американской вакцины из-за отсутствия холодильников
Киргизия отказалась от бесплатной американской вакцины из-за

Топ на сегодня

Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с женщинами. Это его дело"
Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии
Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии
Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного потока — 2»
Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с королевской семьей: "Сохраняется много обид"
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с

Еще по теме

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий особенности регулирования деятельности детских школ искусств
Путин внес в Госдуму законопроект о реформе работы детских школ искусств
Организацию занятий в школах искусств предложили поручить Минкульту
Минкультуры может получить полномочия по лицензированию детских школ искусств