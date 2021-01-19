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В Якутии стартовал региональный конкурс профмастерства по стандартам WorldSkills

В Якутии стартовал региональный конкурс профмастерства по стандартам WorldSkills

В Нижнеколымском районе на севере Якутии стартовал региональный конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди оленеводов и рыбаков, сообщает ТАСС со ссылкой на методиста Арктического колледжа народов севера Христину Христенко.

«Соревнования проходят по площадкам: «Оленевод-механизатор», «Обработчик рыбы», «Технология содержания оленей». Конкурсанты должны определить экстерьер, дать полную характеристику оленя: к какой половозрастной группе относится, оценить упитанность, определить на глаз приблизительную массу. Участники распределены по трем возрастным категориям – школьники, студенты и пенсионеры», – сказала Христенко.

Она уточнила, что олени прибыли в поселок Черский из отдаленной кочевой родовой общины «Турваургин».

По словам Христенко, конкурс состоится и по компетенции «Эксплуатация и обслуживание технических средств». В частности, участники покажут навыки по вождению и ремонту снегоходов.

«Впервые в истории конкурса проводим соревнования по обработке рыбы. Конкурсантам предстоит показать мастерство в обработке рыбы чешуйчатых пород, изготовлении фарша из щуки, филе мороженой селедки в вакуумной упаковке, строганины», – добавила Христенко.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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