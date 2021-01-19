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В Москве в технопарке РГСУ для школьников проведут онлайн-курсы по инженерным направлениям

В Москве в технопарке РГСУ для школьников проведут онлайн-курсы по инженерным направлениям

В Москве с 18 по 23 января в детском технопарке РГСУ для школьников 7–11-х классов проведут онлайн-курсы по инженерным направлениям, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Занятия будут проходить с понедельника по субботу с 13:00 до 17:00.

«Школьники смогут бесплатно пройти недельные курсы по самым востребованным направлениям – робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, 3D-технологиям, мультимедиа и другим. Многие занятия будут носить практический характер: слушатели прямо во время вебинаров используют полученные теоретические знания», – сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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