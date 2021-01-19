В Омской области закупили новые школьные автобусы

Анастасия Иванова

В Омской области закупили 51 новый автобус. Они заменят устаревшую технику, сообщает пресс-служба Министерства образования Омской области.

Автобусы будут работать в 28 сельских муниципалитетах и в городе Омске. По три новые машины отправились в Исилькульский, Москаленский, Полтавский и Таврический районы, в Омский район – сразу четыре, остальные районы получили по одному-два автобуса. УАЗ распределили Увалобитиинской средней школе Сарагатского района, чтобы подвоз детей из деревни Аксеново был более комфортным и не зависел от погодных условий.

На закупку нового транспорта было выделено 87 млн рублей из федерального бюджета.

Третий год подряд транспортные средства передаются городским школам, в которые дети добираются из отдаленных районов Омска. На территории региона осуществляется ежедневный подвоз более 11,9 тысячи детей в общеобразовательные организации 33 муниципальных образований на 583 транспортных средствах.