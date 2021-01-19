Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Омской области закупили новые школьные автобусы

В Омской области закупили новые школьные автобусы

В Омской области закупили 51 новый автобус. Они заменят устаревшую технику, сообщает пресс-служба Министерства образования Омской области.

Автобусы будут работать в 28 сельских муниципалитетах и в городе Омске. По три новые машины отправились в Исилькульский, Москаленский, Полтавский и Таврический районы, в Омский район – сразу четыре, остальные районы получили по одному-два автобуса. УАЗ распределили Увалобитиинской средней школе Сарагатского района, чтобы подвоз детей из деревни Аксеново был более комфортным и не зависел от погодных условий. 

На закупку нового транспорта было выделено 87 млн рублей из федерального бюджета. 

Третий год подряд транспортные средства передаются городским школам, в которые дети добираются из отдаленных районов Омска. На территории региона осуществляется ежедневный подвоз более 11,9 тысячи детей в общеобразовательные организации 33 муниципальных образований на 583 транспортных средствах. 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём» повторяется
Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём»
Власти Забайкалья рекомендовали школьникам не посещать учебные заведения во время сильных морозов
Власти Забайкалья рекомендовали школьникам не посещать учебные
В Якутии стартовал региональный конкурс профмастерства по стандартам WorldSkills
В Якутии стартовал региональный конкурс профмастерства по стандартам
В Омской области закупили новые школьные автобусы
В Омской области закупили новые школьные автобусы
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского тигра
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского
Крещение Господне 19 января 2021 года: традиции и молитвы
Крещение Господне 19 января 2021 года: традиции и молитвы
Битва платьев: Тина Кунаки против Тины Кароль
Битва платьев: Тина Кунаки против Тины Кароль
Инвалидам-колясочникам пришлось самостоятельно чистить дороги от снега
Инвалидам-колясочникам пришлось самостоятельно чистить дороги от снега
Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории Украины
Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории
Молчание — золото: 5 вещей, о которых нельзя рассказывать посторонним
Молчание — золото: 5 вещей, о которых нельзя рассказывать посторонним
В учебных заведениях Кузбасса запустят курсы по истории региона
В учебных заведениях Кузбасса запустят курсы по истории региона
В 32 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ
В 32 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Топ на сегодня

МИД Чехии из-за Навального предложил расширить санкции против России
МИД Чехии из-за Навального предложил расширить санкции против России
Санду в Брюсселе просит помощи: Юстиция ей не хочет подчиняться
Санду в Брюсселе просит помощи: Юстиция ей не хочет подчиняться
Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил Министр просвещения с врио главы региона
Перспективы развития образования в Белгородской области обсудил
Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с женщинами. Это его дело"
Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с
Константин Хабенский, Алена Михайлова и другие в первом тизере нового сериала Федора Бондарчука "За час до рассвета"
Константин Хабенский, Алена Михайлова и другие в первом тизере нового

Еще по теме

Тамбовские школы получат новые автобусы
103 новых школьных автобуса получили районы Алтайского края в 2020 году
Мишустин выделил Омской области новые школьные автобусы
50 муниципалитетов Нижегородской области получат новые школьные автобусы